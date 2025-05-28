Ціна Incrypt (INC)
Поточна ціна Incrypt (INC) сьогодні становить 0,00452036 USD з ринковою капіталізацією $ 29,06M USD. Ціна INC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Incrypt:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Incrypt протягом дня — +9,43%
- циркуляційна пропозиція – 6,46B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Incrypt до USD становила $ +0,00038954.
За останні 30 днів зміна ціни Incrypt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Incrypt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Incrypt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00038954
|+9,43%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Incrypt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,28%
+9,43%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
INC is the main currency of the Incrypt ecosystem, used to buy NFT card packs, and purchase in-game items in upcoming RPG/MMO game. It also grants entries into weekly BTC giveaways and is tradable on the open market. When used within the Incrypt platform, INC gives users 3x value compared to its external price, rewarding active participation and fueling long-term engagement. The NFT aspect of this project makes it one of a kind and adds a new level of gaming, not only to the gaming space, but to the crypto space as well.
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