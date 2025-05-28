Сьогоднішня ціна Incrypt (INC)

Поточна ціна Incrypt (INC) сьогодні становить 0,00452036 USD з ринковою капіталізацією $ 29,06M USD. Ціна INC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Incrypt:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Incrypt протягом дня — +9,43%

- циркуляційна пропозиція – 6,46B USD

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