Токеноміка Incrypt (INC) Дізнайтеся ключову інформацію про Incrypt (INC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Incrypt (INC) INC is the main currency of the Incrypt ecosystem, used to buy NFT card packs, and purchase in-game items in upcoming RPG/MMO game. It also grants entries into weekly BTC giveaways and is tradable on the open market. When used within the Incrypt platform, INC gives users 3x value compared to its external price, rewarding active participation and fueling long-term engagement. The NFT aspect of this project makes it one of a kind and adds a new level of gaming, not only to the gaming space, but to the crypto space as well. Офіційний вебсайт: https://incrypt.com.au Whitepaper: https://www.incrypt.com.au/member-portal/white-paper Купити INC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Incrypt (INC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Incrypt (INC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 96,66M $ 96,66M $ 96,66M Загальна пропозиція: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Циркуляційна пропозиція: $ 6,46B $ 6,46B $ 6,46B FDV (повністю розведена вартість): $ 314,22M $ 314,22M $ 314,22M Історичний максимум: $ 0,03726259 $ 0,03726259 $ 0,03726259 Історичний мінімум: $ 0,00207913 $ 0,00207913 $ 0,00207913 Поточна ціна: $ 0,01496307 $ 0,01496307 $ 0,01496307 Дізнайтеся більше про ціну Incrypt (INC)

Токеноміка Incrypt (INC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Incrypt (INC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів INC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів INC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку INC, досліджуйте ціну токена INC в реальному часі!

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