Сьогоднішня ціна HyperHam

Поточна ціна HyperHam (HAM) сьогодні становить $ 1,35, зі зміною 0,52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HAM до USD становить $ 1,35 за HAM.

HyperHam наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 69 308, з циркуляційною пропозицією у 51,73K HAM. Протягом останніх 24 годин HAM торгувався між $ 1,33 (мінімум) та $ 1,37 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,37, тоді як історичний мінімум — $ 0,492252.

У короткостроковій динаміці HAM змінився на -- за останню годину та на +13,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,06.

Ринкова інформація щодо HyperHam (HAM)

Ринкова капіталізація $ 69,31K$ 69,31K $ 69,31K Обсяг (за 24 год) $ 4,06$ 4,06 $ 4,06 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 69,31K$ 69,31K $ 69,31K Циркуляційне постачання 51,73K 51,73K 51,73K Загальна пропозиція 51 733,56214258532 51 733,56214258532 51 733,56214258532

Поточна ринкова капіталізація HyperHam — $ 69,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,06. Циркуляційна пропозиція HAM — 51,73K, зі загальною пропозицією 51733.56214258532. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69,31K.