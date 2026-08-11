Сьогоднішня ціна GitGhost

Поточна ціна GitGhost (GTG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GTG до USD становить $ 0 за GTG.

GitGhost наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,078, з циркуляційною пропозицією у 100.00B GTG. Протягом останніх 24 годин GTG торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GTG змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо GitGhost (GTG)

Ринкова капіталізація $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація GitGhost — $ 20.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GTG — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.08K.