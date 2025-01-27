Ціна ghostwire (GWIRE)
Поточна ціна ghostwire (GWIRE) сьогодні становить 0.00029044 USD з ринковою капіталізацією $ 290.39K USD. Ціна GWIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ghostwire:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.89K USD
- зміна ціни ghostwire протягом дня — -39.45%
- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ghostwire до USD становила $ -0.000189251041853639.
За останні 30 днів зміна ціни ghostwire до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ghostwire до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ghostwire до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000189251041853639
|-39.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ghostwire: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.05%
-39.45%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ghostwire is an a no-code AI agent creation project, allowing users to spin up unique, personalized agents within minutes - and launch them within seconds. Users can assign a personality to an agent - as well as a main directive - and share their creations with the community. ghostwire features a number of 'anomalous' agents, overwriting, interfacing and changing their own environment and the platform itself, when appropriate.
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