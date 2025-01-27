Сьогоднішня ціна ghostwire (GWIRE)

Поточна ціна ghostwire (GWIRE) сьогодні становить 0.00029044 USD з ринковою капіталізацією $ 290.39K USD. Ціна GWIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ghostwire:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.89K USD

- зміна ціни ghostwire протягом дня — -39.45%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

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