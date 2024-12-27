Сьогоднішня ціна GemLink (GLINK)

Поточна ціна GemLink (GLINK) сьогодні становить 0.00266745 USD з ринковою капіталізацією $ 258.25K USD. Ціна GLINK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GemLink:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 286.03 USD

- зміна ціни GemLink протягом дня — +6.77%

- циркуляційна пропозиція – 96.81M USD

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