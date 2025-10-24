Актуальна ціна Freya Protocol сьогодні становить 0,01363291 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FREYA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FREYA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Freya Protocol сьогодні становить 0,01363291 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FREYA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FREYA на MEXC вже зараз.

$0,01360048
$0,01360048$0,01360048
-22,30%1D
Інформація щодо ціни Freya Protocol (FREYA) (USD)

$ 0,01168118
$ 0,01168118$ 0,01168118
$ 0,01914869
$ 0,01914869$ 0,01914869
$ 0,01168118
$ 0,01168118$ 0,01168118

$ 0,01914869
$ 0,01914869$ 0,01914869

$ 0,04563979
$ 0,04563979$ 0,04563979

$ 0
$ 0$ 0

-1,42%

-22,16%

-9,14%

-9,14%

Актуальна ціна Freya Protocol (FREYA) становить $0,01363291. За останні 24 години FREYA торгувався між мінімумом у $ 0,01168118 і максимумом у $ 0,01914869, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FREYA становить $ 0,04563979, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FREYA змінився на -1,42% за останню годину, -22,16% за 24 години та на -9,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

$ 6,80M
$ 6,80M$ 6,80M

--
----

$ 7,46M
$ 7,46M$ 7,46M

500,31M
500,31M 500,31M

548 599 973,8588991
548 599 973,8588991 548 599 973,8588991

Поточна ринкова капіталізація Freya Protocol — $ 6,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FREYA — 500,31M, зі загальною пропозицією 548599973.8588991. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,46M.

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Freya Protocol до USD становила $ -0,00388260796381037.
За останні 30 днів зміна ціни Freya Protocol до USD становила $ +0,0009223781.
За останні 60 днів зміна ціни Freya Protocol до USD становила $ +0,0030190051.
За останні 90 днів зміна ціни Freya Protocol до USD становила $ +0,005854171483268322.

Сьогодні$ -0,00388260796381037-22,16%
30 днів$ +0,0009223781+6,77%
60 днів$ +0,0030190051+22,14%
90 днів$ +0,005854171483268322+75,26%

Що таке Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Скільки коштуватиме Freya Protocol (FREYA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Freya Protocol (FREYA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Freya Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Freya Protocol вже зараз!

Розуміння токеноміки Freya Protocol (FREYA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FREYA зараз!

Скільки сьогодні коштує Freya Protocol (FREYA)?
Актуальна ціна FREYA у USD становить 0,01363291 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FREYA до USD?
Поточна ціна FREYA до USD — $ 0,01363291. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Freya Protocol?
Ринкова капіталізація FREYA — $ 6,80M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FREYA?
Циркуляційна пропозиція FREYA — 500,31M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FREYA?
FREYA досяг історичної максимальної ціни у 0,04563979 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FREYA?
Історична мінімальна ціна FREYA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FREYA?
Актуальний обсяг торгівлі FREYA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FREYA цього року?
FREYA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FREYA для поглибленого аналізу.
