Інформація щодо ціни Freya Protocol (FREYA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,01168118 Макс. за 24 год $ 0,01914869 Рекордний максимум $ 0,04563979 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,42% Зміна ціни (1 дн.) -22,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,14%

Актуальна ціна Freya Protocol (FREYA) становить $0,01363291. За останні 24 години FREYA торгувався між мінімумом у $ 0,01168118 і максимумом у $ 0,01914869, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FREYA становить $ 0,04563979, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FREYA змінився на -1,42% за останню годину, -22,16% за 24 години та на -9,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Freya Protocol (FREYA)

Ринкова капіталізація $ 6,80M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,46M Циркуляційне постачання 500,31M Загальна пропозиція 548 599 973,8588991

Поточна ринкова капіталізація Freya Protocol — $ 6,80M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FREYA — 500,31M, зі загальною пропозицією 548599973.8588991. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,46M.