Ціна ellow (Y)
Поточна ціна ellow (Y) сьогодні становить 0,00004187 USD з ринковою капіталізацією $ 41,34K USD. Ціна Y до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ellow:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ellow протягом дня — +12,93%
- циркуляційна пропозиція – 987,22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ellow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ellow до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ellow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ellow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12,93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ellow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7,06%
+12,93%
+10,38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yellow is a meme token launched on bnbchain, which is launched from fourmeme. $Y token has no utility so far. It aims to use yellow elements for secondary creation and viral spread. Since Binance's elements are mainly yellow, the goal of $Y is to build a community that likes yellow. By sharing memes and art related to yellow,brings Y token holders together closely. This is a PVE social experiment and also a performance art, to see whether the community can make a project better and whether it can make a yellow circle bigger and bigger.
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