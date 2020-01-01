Токеноміка ellow (Y) Дізнайтеся ключову інформацію про ellow (Y), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ellow (Y) Yellow is a meme token launched on bnbchain, which is launched from fourmeme. $Y token has no utility so far. It aims to use yellow elements for secondary creation and viral spread. Since Binance's elements are mainly yellow, the goal of $Y is to build a community that likes yellow. By sharing memes and art related to yellow,brings Y token holders together closely. This is a PVE social experiment and also a performance art, to see whether the community can make a project better and whether it can make a yellow circle bigger and bigger. Офіційний вебсайт: https://y-cult.com/ Купити Y зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ellow (Y) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ellow (Y), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 63,48K $ 63,48K $ 63,48K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 987,22M $ 987,22M $ 987,22M FDV (повністю розведена вартість): $ 64,30K $ 64,30K $ 64,30K Історичний максимум: $ 0,00015204 $ 0,00015204 $ 0,00015204 Історичний мінімум: $ 0,00002656 $ 0,00002656 $ 0,00002656 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну ellow (Y)

Токеноміка ellow (Y): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ellow (Y) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів Y, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів Y, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку Y, досліджуйте ціну токена Y в реальному часі!

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