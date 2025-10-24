Інформація щодо ціни Eli5a (ELI5A) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02438718 $ 0,02438718 $ 0,02438718 Мін. за 24 год $ 0,03510752 $ 0,03510752 $ 0,03510752 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02438718$ 0,02438718 $ 0,02438718 Макс. за 24 год $ 0,03510752$ 0,03510752 $ 0,03510752 Рекордний максимум $ 0,03510752$ 0,03510752 $ 0,03510752 Найнижча ціна $ 0,00431141$ 0,00431141 $ 0,00431141 Зміна ціни (за 1 год) +1,85% Зміна ціни (1 дн.) +42,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +112,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +112,46%

Актуальна ціна Eli5a (ELI5A) становить $0,03477653. За останні 24 години ELI5A торгувався між мінімумом у $ 0,02438718 і максимумом у $ 0,03510752, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ELI5A становить $ 0,03510752, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00431141.

Що стосується короткострокових результатів, то ELI5A змінився на +1,85% за останню годину, +42,60% за 24 години та на +112,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Eli5a (ELI5A)

Ринкова капіталізація $ 691,13K$ 691,13K $ 691,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 728,27K$ 728,27K $ 728,27K Циркуляційне постачання 19,93M 19,93M 19,93M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Eli5a — $ 691,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ELI5A — 19,93M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 728,27K.