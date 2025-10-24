Актуальна ціна Eli5a сьогодні становить 0,03477653 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ELI5A до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ELI5A на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Eli5a сьогодні становить 0,03477653 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ELI5A до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ELI5A на MEXC вже зараз.

Докладніше про ELI5A

Інформація про ціну ELI5A

Офіційний вебсайт ELI5A

Токеноміка ELI5A

Прогноз ціни ELI5A

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Eli5a

Ціна Eli5a (ELI5A)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ELI5A до USD:

$0,03477653
$0,03477653$0,03477653
+42,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Eli5a (ELI5A) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:56:51 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Eli5a (ELI5A) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02438718
$ 0,02438718$ 0,02438718
Мін. за 24 год
$ 0,03510752
$ 0,03510752$ 0,03510752
Макс. за 24 год

$ 0,02438718
$ 0,02438718$ 0,02438718

$ 0,03510752
$ 0,03510752$ 0,03510752

$ 0,03510752
$ 0,03510752$ 0,03510752

$ 0,00431141
$ 0,00431141$ 0,00431141

+1,85%

+42,60%

+112,46%

+112,46%

Актуальна ціна Eli5a (ELI5A) становить $0,03477653. За останні 24 години ELI5A торгувався між мінімумом у $ 0,02438718 і максимумом у $ 0,03510752, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ELI5A становить $ 0,03510752, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00431141.

Що стосується короткострокових результатів, то ELI5A змінився на +1,85% за останню годину, +42,60% за 24 години та на +112,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Eli5a (ELI5A)

$ 691,13K
$ 691,13K$ 691,13K

--
----

$ 728,27K
$ 728,27K$ 728,27K

19,93M
19,93M 19,93M

21 000 000,0
21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Eli5a — $ 691,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ELI5A — 19,93M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 728,27K.

Історія ціни Eli5a (ELI5A) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Eli5a до USD становила $ +0,01038934.
За останні 30 днів зміна ціни Eli5a до USD становила $ +0,0779338490.
За останні 60 днів зміна ціни Eli5a до USD становила $ +0,0375145870.
За останні 90 днів зміна ціни Eli5a до USD становила $ +0,0285162337737535094.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,01038934+42,60%
30 днів$ +0,0779338490+224,10%
60 днів$ +0,0375145870+107,87%
90 днів$ +0,0285162337737535094+455,51%

Що таке Eli5a (ELI5A)

Eli5a is super-intelligent and specialized AI agent integrated and designed to read, analyze, and simplify complex scientific research for the general public.

Eli5 (Explain like i'm 5) explanations from the latest research on Pubmed.

Ambient for all audiences.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Eli5a (ELI5A)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Eli5a (USD)

Скільки коштуватиме Eli5a (ELI5A) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Eli5a (ELI5A) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Eli5a.

Перегляньте прогноз ціни Eli5a вже зараз!

ELI5A до місцевих валют

Токеноміка Eli5a (ELI5A)

Розуміння токеноміки Eli5a (ELI5A) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ELI5A зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Eli5a (ELI5A)

Скільки сьогодні коштує Eli5a (ELI5A)?
Актуальна ціна ELI5A у USD становить 0,03477653 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ELI5A до USD?
Поточна ціна ELI5A до USD — $ 0,03477653. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Eli5a?
Ринкова капіталізація ELI5A — $ 691,13K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ELI5A?
Циркуляційна пропозиція ELI5A — 19,93M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ELI5A?
ELI5A досяг історичної максимальної ціни у 0,03510752 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ELI5A?
Історична мінімальна ціна ELI5A становила 0,00431141 USD.
Який обсяг торгівлі ELI5A?
Актуальний обсяг торгівлі ELI5A за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ELI5A цього року?
ELI5A може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ELI5A для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:56:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Eli5a (ELI5A)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.