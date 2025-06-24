Сьогоднішня ціна EggNuke (EGG)

Поточна ціна EggNuke (EGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38,77K USD. Ціна EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EggNuke:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни EggNuke протягом дня — +4,68%

- циркуляційна пропозиція – 740,00M USD

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