Ціна Egg ($EGG)
Поточна ціна Egg ($EGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 150.95K USD. Ціна $EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Egg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.82K USD
- зміна ціни Egg протягом дня — +0.85%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Egg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Egg до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Egg до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Egg до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Egg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.14%
+0.85%
-84.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Egg Token ($EGG) is a community-driven token on the Solana blockchain, created on January 1st, 2025. Inspired by the iconic viral "Instagram egg," which became the most-liked photo in Instagram history, Egg Token aims to combine internet culture with blockchain technology. The token's core mission is to promote mental health awareness and positivity within the crypto space. By leveraging the widespread recognition of the egg , the project seeks to foster a welcoming and supportive environment for users, encouraging meaningful conversations around mental well-being.
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