Що таке Egg ( $EGG)

Egg Token ($EGG) is a community-driven token on the Solana blockchain, created on January 1st, 2025. Inspired by the iconic viral "Instagram egg," which became the most-liked photo in Instagram history, Egg Token aims to combine internet culture with blockchain technology. The token's core mission is to promote mental health awareness and positivity within the crypto space. By leveraging the widespread recognition of the egg , the project seeks to foster a welcoming and supportive environment for users, encouraging meaningful conversations around mental well-being.

Ресурс Egg ($EGG) Офіційний вебсайт