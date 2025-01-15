Сьогоднішня ціна Egg ($EGG)

Поточна ціна Egg ($EGG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 150.95K USD. Ціна $EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Egg:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.82K USD

- зміна ціни Egg протягом дня — +0.85%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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