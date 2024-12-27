Ціна dForce USD (USX)
Поточна ціна dForce USD (USX) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 15.47M USD. Ціна USX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dForce USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.11K USD
- зміна ціни dForce USD протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 15.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dForce USD до USD становила $ +0.00091823.
За останні 30 днів зміна ціни dForce USD до USD становила $ +0.0225545190.
За останні 60 днів зміна ціни dForce USD до USD становила $ -0.0919211754.
За останні 90 днів зміна ціни dForce USD до USD становила $ +0.0000999586252044.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00091823
|+0.09%
|30 днів
|$ +0.0225545190
|+2.25%
|60 днів
|$ -0.0919211754
|-9.17%
|90 днів
|$ +0.0000999586252044
|+0.01%
Останній аналіз цін dForce USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
+0.09%
+6.40%
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