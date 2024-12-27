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Ціна dForce USD (USX)

USD

Графік ціни dForce USD (USX) в реальному часі

$1.003
$1.003$1.003
+0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна dForce USD (USX)

Поточна ціна dForce USD (USX) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 15.47M USD. Ціна USX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dForce USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.11K USD
- зміна ціни dForce USD протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 15.45M USD

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Цінові показники dForce USD (USX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dForce USD до USD становила $ +0.00091823.
За останні 30 днів зміна ціни dForce USD до USD становила $ +0.0225545190.
За останні 60 днів зміна ціни dForce USD до USD становила $ -0.0919211754.
За останні 90 днів зміна ціни dForce USD до USD становила $ +0.0000999586252044.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00091823+0.09%
30 днів$ +0.0225545190+2.25%
60 днів$ -0.0919211754-9.17%
90 днів$ +0.0000999586252044+0.01%

Аналіз цін dForce USD (USX)

Останній аналіз цін dForce USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.981331
$ 0.981331$ 0.981331

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

+0.45%

+0.09%

+6.40%

Ринкова інформація dForce USD (USX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

$ 22.11K
$ 22.11K$ 22.11K

15.45M
15.45M 15.45M

Що таке dForce USD ( USX)

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Ресурс dForce USD (USX)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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