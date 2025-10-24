Актуальна ціна Deri Protocol сьогодні становить 0,00420854 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DERI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DERI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Deri Protocol сьогодні становить 0,00420854 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DERI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DERI на MEXC вже зараз.

$0,00420854
$0,00420854
0,00%1D
Графік ціни Deri Protocol (DERI) в реальному часі
Інформація щодо ціни Deri Protocol (DERI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00420584
$ 0,00420584
Мін. за 24 год
$ 0,00423942
$ 0,00423942
Макс. за 24 год

$ 0,00420584
$ 0,00420584

$ 0,00423942
$ 0,00423942

$ 3,77
$ 3,77

$ 0,00200107
$ 0,00200107

-0,49%

-0,05%

-44,54%

-44,54%

Актуальна ціна Deri Protocol (DERI) становить $0,00420854. За останні 24 години DERI торгувався між мінімумом у $ 0,00420584 і максимумом у $ 0,00423942, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DERI становить $ 3,77, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00200107.

Що стосується короткострокових результатів, то DERI змінився на -0,49% за останню годину, -0,05% за 24 години та на -44,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Deri Protocol (DERI)

$ 552,13K
$ 552,13K

--
--

$ 2,06M
$ 2,06M

131,19M
131,19M

490 127 939,592577
490 127 939,592577

Поточна ринкова капіталізація Deri Protocol — $ 552,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DERI — 131,19M, зі загальною пропозицією 490127939.592577. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,06M.

Історія ціни Deri Protocol (DERI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deri Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Deri Protocol до USD становила $ -0,0015233723.
За останні 60 днів зміна ціни Deri Protocol до USD становила $ -0,0012720951.
За останні 90 днів зміна ціни Deri Protocol до USD становила $ -0,003156526013267099.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,05%
30 днів$ -0,0015233723-36,19%
60 днів$ -0,0012720951-30,22%
90 днів$ -0,003156526013267099-42,85%

Що таке Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Deri Protocol (DERI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Deri Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Deri Protocol (DERI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Deri Protocol (DERI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Deri Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Deri Protocol вже зараз!

DERI до місцевих валют

Токеноміка Deri Protocol (DERI)

Розуміння токеноміки Deri Protocol (DERI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DERI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Deri Protocol (DERI)

Скільки сьогодні коштує Deri Protocol (DERI)?
Актуальна ціна DERI у USD становить 0,00420854 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DERI до USD?
Поточна ціна DERI до USD — $ 0,00420854. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Deri Protocol?
Ринкова капіталізація DERI — $ 552,13K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DERI?
Циркуляційна пропозиція DERI — 131,19M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DERI?
DERI досяг історичної максимальної ціни у 3,77 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DERI?
Історична мінімальна ціна DERI становила 0,00200107 USD.
Який обсяг торгівлі DERI?
Актуальний обсяг торгівлі DERI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DERI цього року?
DERI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DERI для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.