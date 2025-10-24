Інформація щодо ціни Deri Protocol (DERI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00420584 $ 0,00420584 $ 0,00420584 Мін. за 24 год $ 0,00423942 $ 0,00423942 $ 0,00423942 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00420584$ 0,00420584 $ 0,00420584 Макс. за 24 год $ 0,00423942$ 0,00423942 $ 0,00423942 Рекордний максимум $ 3,77$ 3,77 $ 3,77 Найнижча ціна $ 0,00200107$ 0,00200107 $ 0,00200107 Зміна ціни (за 1 год) -0,49% Зміна ціни (1 дн.) -0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -44,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -44,54%

Актуальна ціна Deri Protocol (DERI) становить $0,00420854. За останні 24 години DERI торгувався між мінімумом у $ 0,00420584 і максимумом у $ 0,00423942, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DERI становить $ 3,77, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00200107.

Що стосується короткострокових результатів, то DERI змінився на -0,49% за останню годину, -0,05% за 24 години та на -44,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Deri Protocol (DERI)

Ринкова капіталізація $ 552,13K$ 552,13K $ 552,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,06M$ 2,06M $ 2,06M Циркуляційне постачання 131,19M 131,19M 131,19M Загальна пропозиція 490 127 939,592577 490 127 939,592577 490 127 939,592577

Поточна ринкова капіталізація Deri Protocol — $ 552,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DERI — 131,19M, зі загальною пропозицією 490127939.592577. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,06M.