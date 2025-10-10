Токеноміка Deri Protocol (DERI)
Токеноміка та аналіз ціни Deri Protocol (DERI)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Deri Protocol (DERI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Deri Protocol (DERI)
Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.
Токеноміка Deri Protocol (DERI): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Deri Protocol (DERI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів DERI, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DERI, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку DERI, досліджуйте ціну токена DERI в реальному часі!
