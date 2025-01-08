Ціна deerman (DEERMAN)
Поточна ціна deerman (DEERMAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.04K USD. Ціна DEERMAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності deerman:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD
- зміна ціни deerman протягом дня — -18.72%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни deerman до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни deerman до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни deerman до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни deerman до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.72%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін deerman: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-18.72%
-49.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word !
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