Сьогоднішня ціна deerman (DEERMAN)

Поточна ціна deerman (DEERMAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.04K USD. Ціна DEERMAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності deerman:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD

- зміна ціни deerman протягом дня — -18.72%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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