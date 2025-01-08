Ціна Creaticles (CRE8)
Поточна ціна Creaticles (CRE8) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 100.63K USD. Ціна CRE8 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Creaticles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 351.41 USD
- зміна ціни Creaticles протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 136.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Creaticles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Creaticles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Creaticles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Creaticles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.15%
|30 днів
|$ 0
|-21.49%
|60 днів
|$ 0
|-8.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Creaticles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.15%
+7.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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