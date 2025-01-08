Сьогоднішня ціна Creaticles (CRE8)

Поточна ціна Creaticles (CRE8) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 100.63K USD. Ціна CRE8 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Creaticles:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 351.41 USD

- зміна ціни Creaticles протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 136.07M USD

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