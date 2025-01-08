Ціна Compendium (CMFI)
Поточна ціна Compendium (CMFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.30K USD. Ціна CMFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Compendium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.16 USD
- зміна ціни Compendium протягом дня — -6.37%
- циркуляційна пропозиція – 118.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Compendium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Compendium до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Compendium до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Compendium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.37%
|30 днів
|$ 0
|-11.83%
|60 днів
|$ 0
|-10.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Compendium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-6.37%
+3.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains.
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