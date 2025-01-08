Сьогоднішня ціна Compendium (CMFI)

Поточна ціна Compendium (CMFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.30K USD. Ціна CMFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Compendium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.16 USD

- зміна ціни Compendium протягом дня — -6.37%

- циркуляційна пропозиція – 118.69M USD

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