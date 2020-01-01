Токеноміка Compendium (CMFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Compendium (CMFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Compendium (CMFI) Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains. Офіційний вебсайт: https://compendium.finance Whitepaper: https://compendium.finance/litepaper Купити CMFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Compendium (CMFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Compendium (CMFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,11K $ 15,11K $ 15,11K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 118,69M $ 118,69M $ 118,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 63,66K $ 63,66K $ 63,66K Історичний максимум: $ 0,138556 $ 0,138556 $ 0,138556 Історичний мінімум: $ 0,00009407 $ 0,00009407 $ 0,00009407 Поточна ціна: $ 0,00012732 $ 0,00012732 $ 0,00012732 Дізнайтеся більше про ціну Compendium (CMFI)

Токеноміка Compendium (CMFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Compendium (CMFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CMFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CMFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CMFI, досліджуйте ціну токена CMFI в реальному часі!

Прогноз ціни CMFI Хочете знати, куди рухається CMFI? Наша сторінка прогнозу ціни CMFI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена CMFI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!