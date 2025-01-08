Ціна Coded (CODED)
Поточна ціна Coded (CODED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.06K USD. Ціна CODED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coded:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.16K USD
- зміна ціни Coded протягом дня — +11.65%
- циркуляційна пропозиція – 998.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coded до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coded до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coded до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coded до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.65%
|30 днів
|$ 0
|-32.71%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coded: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+11.65%
+19.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coded is a memecoin on Solana blockchain. The ticker 'Coded' is one of the most used phrases in the crypto community. The meme is a cat with sunglasses behind a laptop appearing to be coding with green code as background. The ticker is massively memable as everything and every message can be seen as coded. The phrase 'It's coded' is already used massively by the coded community and can be seen everywhere on X.
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