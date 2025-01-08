Сьогоднішня ціна Coded (CODED)

Поточна ціна Coded (CODED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.06K USD. Ціна CODED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coded:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.16K USD

- зміна ціни Coded протягом дня — +11.65%

- циркуляційна пропозиція – 998.12M USD

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