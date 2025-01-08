Сьогоднішня ціна Buttman (BUTT)

Поточна ціна Buttman (BUTT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUTT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Buttman:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.85K USD

- зміна ціни Buttman протягом дня — -23.14%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін BUTT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUTT.