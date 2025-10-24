Інформація щодо ціни Bubblebid (BBB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00049869 $ 0,00049869 $ 0,00049869 Мін. за 24 год $ 0,00055515 $ 0,00055515 $ 0,00055515 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00049869$ 0,00049869 $ 0,00049869 Макс. за 24 год $ 0,00055515$ 0,00055515 $ 0,00055515 Рекордний максимум $ 0,01369516$ 0,01369516 $ 0,01369516 Найнижча ціна $ 0,0004284$ 0,0004284 $ 0,0004284 Зміна ціни (за 1 год) -0,64% Зміна ціни (1 дн.) +10,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,28%

Актуальна ціна Bubblebid (BBB) становить $0,00055001. За останні 24 години BBB торгувався між мінімумом у $ 0,00049869 і максимумом у $ 0,00055515, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BBB становить $ 0,01369516, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0004284.

Що стосується короткострокових результатів, то BBB змінився на -0,64% за останню годину, +10,29% за 24 години та на +18,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bubblebid (BBB)

Ринкова капіталізація $ 11,54K$ 11,54K $ 11,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,54K$ 11,54K $ 11,54K Циркуляційне постачання 21,00M 21,00M 21,00M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bubblebid — $ 11,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BBB — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,54K.