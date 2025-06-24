Ціна BitMeme (BTM)
Поточна ціна BitMeme (BTM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80,85K USD. Ціна BTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitMeme:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BitMeme протягом дня — +13,32%
- циркуляційна пропозиція – 88,60B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitMeme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BitMeme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BitMeme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitMeme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13,32%
|30 днів
|$ 0
|-5,77%
|60 днів
|$ 0
|-38,71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitMeme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,40%
+13,32%
+27,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem. The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform). By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies.
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