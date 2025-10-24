Інформація щодо ціни BFUSD (BFUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,999306 $ 0,999306 $ 0,999306 Мін. за 24 год $ 0,999829 $ 0,999829 $ 0,999829 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,999306$ 0,999306 $ 0,999306 Макс. за 24 год $ 0,999829$ 0,999829 $ 0,999829 Рекордний максимум $ 1,007$ 1,007 $ 1,007 Найнижча ціна $ 0,997772$ 0,997772 $ 0,997772 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) --

Актуальна ціна BFUSD (BFUSD) становить $0,999809. За останні 24 години BFUSD торгувався між мінімумом у $ 0,999306 і максимумом у $ 0,999829, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BFUSD становить $ 1,007, тоді як його історичний мінімум — $ 0,997772.

Що стосується короткострокових результатів, то BFUSD змінився на +0,00% за останню годину, +0,03% за 24 години та на -- за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BFUSD (BFUSD)

Ринкова капіталізація $ 1,32B$ 1,32B $ 1,32B Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,32B$ 1,32B $ 1,32B Циркуляційне постачання 1,32B 1,32B 1,32B Загальна пропозиція 1 320 000 000,0 1 320 000 000,0 1 320 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BFUSD — $ 1,32B, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BFUSD — 1,32B, зі загальною пропозицією 1320000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,32B.