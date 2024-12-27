Сьогоднішня ціна Berry Data (BRY)

Поточна ціна Berry Data (BRY) сьогодні становить 0.02287522 USD з ринковою капіталізацією $ 146.70K USD. Ціна BRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Berry Data:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 727.75 USD

- зміна ціни Berry Data протягом дня — -0.10%

- циркуляційна пропозиція – 6.41M USD

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