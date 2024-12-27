Ціна Berry Data (BRY)
Поточна ціна Berry Data (BRY) сьогодні становить 0.02287522 USD з ринковою капіталізацією $ 146.70K USD. Ціна BRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Berry Data:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 727.75 USD
- зміна ціни Berry Data протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 6.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Berry Data до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Berry Data до USD становила $ -0.0003016395.
За останні 60 днів зміна ціни Berry Data до USD становила $ -0.0000494264.
За останні 90 днів зміна ціни Berry Data до USD становила $ -0.00384677763862322.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.10%
|30 днів
|$ -0.0003016395
|-1.31%
|60 днів
|$ -0.0000494264
|-0.21%
|90 днів
|$ -0.00384677763862322
|-14.39%
Останній аналіз цін Berry Data: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.76%
-0.10%
+4.53%
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