Сьогоднішня ціна BasedHype

Поточна ціна BasedHype (BASEDHYPE) сьогодні становить $ 0.00566976, зі зміною 29.49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BASEDHYPE до USD становить $ 0.00566976 за BASEDHYPE.

BasedHype наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 56,701,246, з циркуляційною пропозицією у 10.00B BASEDHYPE. Протягом останніх 24 годин BASEDHYPE торгувався між $ 0.00418158 (мінімум) та $ 0.00614588 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01997093, тоді як історичний мінімум — $ 0.0034058.

У короткостроковій динаміці BASEDHYPE змінився на -0.21% за останню годину та на +36.64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3.40K.

Ринкова інформація щодо BasedHype (BASEDHYPE)

Ринкова капіталізація $ 56.70M$ 56.70M $ 56.70M Обсяг (за 24 год) $ 3.40K$ 3.40K $ 3.40K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 56.70M$ 56.70M $ 56.70M Циркуляційне постачання 10.00B 10.00B 10.00B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація BasedHype — $ 56.70M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.40K. Циркуляційна пропозиція BASEDHYPE — 10.00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56.70M.