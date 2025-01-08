Ціна Axe (AXE)
Поточна ціна Axe (AXE) сьогодні становить 0.01164718 USD з ринковою капіталізацією $ 84.93K USD. Ціна AXE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Axe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.15 USD
- зміна ціни Axe протягом дня — -28.65%
- циркуляційна пропозиція – 7.30M USD
Отримуйте оновлення цін AXE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AXE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Axe до USD становила $ -0.00467751415891873.
За останні 30 днів зміна ціни Axe до USD становила $ +0.0018979848.
За останні 60 днів зміна ціни Axe до USD становила $ -0.0005684021.
За останні 90 днів зміна ціни Axe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00467751415891873
|-28.65%
|30 днів
|$ +0.0018979848
|+16.30%
|60 днів
|$ -0.0005684021
|-4.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Axe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-28.65%
+24.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized blockchain with strong accent on speed and privacy.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AXE до AUD
A$0.018635488
|1 AXE до GBP
￡0.009317744
|1 AXE до EUR
€0.0111812928
|1 AXE до USD
$0.01164718
|1 AXE до MYR
RM0.0521793664
|1 AXE до TRY
₺0.4116113412
|1 AXE до JPY
¥1.8404873836
|1 AXE до RUB
₽1.2489271114
|1 AXE до INR
₹0.9992115722
|1 AXE до IDR
Rp187.8577156354
|1 AXE до PHP
₱0.678448235
|1 AXE до EGP
￡E.0.589929667
|1 AXE до BRL
R$0.071047798
|1 AXE до CAD
C$0.0166554674
|1 AXE до BDT
৳1.418626524
|1 AXE до NGN
₦18.0017649362
|1 AXE до UAH
₴0.4927921858
|1 AXE до VES
Bs0.61730054
|1 AXE до PKR
Rs3.2451372916
|1 AXE до KZT
₸6.1592617276
|1 AXE до THB
฿0.4027594844
|1 AXE до TWD
NT$0.380862786
|1 AXE до CHF
Fr0.010482462
|1 AXE до HKD
HK$0.0904985886
|1 AXE до MAD
.د.م0.1165882718