Сьогоднішня ціна Axe (AXE)

Поточна ціна Axe (AXE) сьогодні становить 0.01164718 USD з ринковою капіталізацією $ 84.93K USD. Ціна AXE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Axe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.15 USD

- зміна ціни Axe протягом дня — -28.65%

- циркуляційна пропозиція – 7.30M USD

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