PlaysOut — це високопродуктивна інфраструктура для публікації, що забезпечує майбутнє вбудованих ігор. Створена для ери суперзастосунків, вона дозволяє розробникам запускати та масштабувати тисячі мініігор по всьому світу за допомогою єдиної, безперебійної інтеграції. Перетворюючи застосунки з високим трафіком на інтерактивні ігрові середовища, PlaysOut підвищує залученість, утримання та монетизацію. Її відкрита, сумісна архітектура поєднує Web2 та Web3, підтримуючи співпрацю екосистем та забезпечуючи цифровий досвід нового покоління без перешкод та фрагментованих систем. PlaysOut — це двигун зростання інтерактивних розваг, де кожне натискання відкриває цінність, а кожна гра просуває ончейн-економіку вперед.