Токеноміка NEOS AI (NEOS) Дізнайтеся ключову інформацію про NEOS AI (NEOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NEOS AI (NEOS) Neos ─ це дослідницька мережа DeSci, яка заохочує людей і ШІ вирішувати RIP (дослідницькі точки інтересу) за допомогою Proof of Research (докази досліджень). Офіційний вебсайт: https://neos.ai Whitepaper: https://docs.neos.ai/neos Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xd2a08fF5F31d2F2d70C91960323C2ed31268ae25 Купити NEOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NEOS AI (NEOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NEOS AI (NEOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 100,00K $ 100,00K $ 100,00K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 100,00K $ 100,00K $ 100,00K Історичний максимум: $ 0,3512 $ 0,3512 $ 0,3512 Історичний мінімум: $ 0,000908367287486267 $ 0,000908367287486267 $ 0,000908367287486267 Поточна ціна: $ 0,001 $ 0,001 $ 0,001 Дізнайтеся більше про ціну NEOS AI (NEOS)

Токеноміка NEOS AI (NEOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NEOS AI (NEOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEOS, досліджуйте ціну токена NEOS в реальному часі!

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