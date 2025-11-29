Anoma — це децентралізована операційна система, що забезпечує єдиний рівень застосунків для всього Web3. За допомогою Anoma розробники можуть писати один застосунок, який працює в будь-якій мережі. Anoma звільняє розробників від складності інфраструктури, щоб вони могли зосередитися на найважливішому: створенні застосунків і користувацького досвіду, який подобається людям. Anoma представляє архітектуру нового покоління, орієнтовану на наміри, оптимізовану для розробки застосунків і користувацького досвіду, що забезпечує Web3 підтримку багатої екосистеми застосунків, які нарешті можуть конкурувати з функціональністю та досвідом Web2.