Актуальна ціна MON Protocol сьогодні становить 0.01811 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MONPRO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MONPRO на MEXC вже зараз.

$0,01811
$0,01811$0,01811
-1,14%1D
Графік ціни MON Protocol (MONPRO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:04:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни MON Protocol (MONPRO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0175
$ 0,0175$ 0,0175
Мін. за 24 год
$ 0,02196
$ 0,02196$ 0,02196
Макс. за 24 год

$ 0,0175
$ 0,0175$ 0,0175

$ 0,02196
$ 0,02196$ 0,02196

$ 0,9595624143978051
$ 0,9595624143978051$ 0,9595624143978051

$ 0,014962049622685736
$ 0,014962049622685736$ 0,014962049622685736

+0,11%

-1,14%

+3,78%

+3,78%

Актуальна ціна MON Protocol (MONPRO) становить $ 0,01811. За останні 24 години MONPRO торгувався між мінімумом у $ 0,0175 і максимумом у $ 0,02196, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MONPRO становить $ 0,9595624143978051, тоді як його історичний мінімум — $ 0,014962049622685736.

Що стосується короткострокових результатів, то MONPRO змінився на +0,11% за останню годину, -1,14% за 24 години та на +3,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо MON Protocol (MONPRO)

No.1126

$ 10,59M
$ 10,59M$ 10,59M

$ 59,62K
$ 59,62K$ 59,62K

$ 18,10M
$ 18,10M$ 18,10M

584,95M
584,95M 584,95M

999 517 431
999 517 431 999 517 431

ETH

Поточна ринкова капіталізація MON Protocol — $ 10,59M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 59,62K. Циркуляційна пропозиція MONPRO — 584,95M, зі загальною пропозицією 999517431. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,10M.

Історія ціни MON Protocol (MONPRO) у USD

Відстежуйте зміни ціни на MON Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0002088-1,14%
30 днів$ -0,00025-1,37%
60 днів$ -0,00269-12,94%
90 днів$ -0,00569-23,91%
Зміна ціни MON Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MONPRO на $ -0,0002088 (-1,14%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни MON Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00025 (-1,37%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни MON Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MONPRO змінився на $ -0,00269 (-12,94%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни MON Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00569 (-23,91%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для MON Protocol (MONPRO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни MON Protocol зараз.

Що таке MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol прагне стати розробником і провідним видавцем блокчейн-нативних IP та ігор. Це надасть змогу ігровим проєктам на основі блокчейну охопити більшу аудиторію геймерів і фанатів, максимально підвищивши їхню популярність.

Проєкт MON Protocol доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями MON Protocol. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MONPRO, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про MON Protocol у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі MON Protocol безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни MON Protocol (USD)

Скільки коштуватиме MON Protocol (MONPRO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів MON Protocol (MONPRO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо MON Protocol.

Перегляньте прогноз ціни MON Protocol вже зараз!

Токеноміка MON Protocol (MONPRO)

Розуміння токеноміки MON Protocol (MONPRO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MONPRO зараз!

Як купити MON Protocol (MONPRO)

Шукаєте як купити MON Protocol? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати MON Protocol на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MONPRO до місцевих валют

1 MON Protocol (MONPRO) до VND
476,56465
1 MON Protocol (MONPRO) до AUD
A$0,0277083
1 MON Protocol (MONPRO) до GBP
0,0135825
1 MON Protocol (MONPRO) до EUR
0,0155746
1 MON Protocol (MONPRO) до USD
$0,01811
1 MON Protocol (MONPRO) до MYR
RM0,0764242
1 MON Protocol (MONPRO) до TRY
0,7615255
1 MON Protocol (MONPRO) до JPY
¥2,75272
1 MON Protocol (MONPRO) до ARS
ARS$26,8692637
1 MON Protocol (MONPRO) до RUB
1,4745162
1 MON Protocol (MONPRO) до INR
1,5904202
1 MON Protocol (MONPRO) до IDR
Rp301,8332126
1 MON Protocol (MONPRO) до PHP
1,0616082
1 MON Protocol (MONPRO) до EGP
￡E.0,8616738
1 MON Protocol (MONPRO) до BRL
R$0,0974318
1 MON Protocol (MONPRO) до CAD
C$0,025354
1 MON Protocol (MONPRO) до BDT
2,213042
1 MON Protocol (MONPRO) до NGN
26,4378835
1 MON Protocol (MONPRO) до COP
$70,7421875
1 MON Protocol (MONPRO) до ZAR
R.0,3138463
1 MON Protocol (MONPRO) до UAH
0,7568169
1 MON Protocol (MONPRO) до TZS
T.Sh.45,0497116
1 MON Protocol (MONPRO) до VES
Bs3,83932
1 MON Protocol (MONPRO) до CLP
$17,13206
1 MON Protocol (MONPRO) до PKR
Rs5,1128152
1 MON Protocol (MONPRO) до KZT
9,7207236
1 MON Protocol (MONPRO) до THB
฿0,5938269
1 MON Protocol (MONPRO) до TWD
NT$0,557788
1 MON Protocol (MONPRO) до AED
د.إ0,0664637
1 MON Protocol (MONPRO) до CHF
Fr0,0143069
1 MON Protocol (MONPRO) до HKD
HK$0,1407147
1 MON Protocol (MONPRO) до AMD
֏6,9095083
1 MON Protocol (MONPRO) до MAD
.د.م0,1671553
1 MON Protocol (MONPRO) до MXN
$0,333224
1 MON Protocol (MONPRO) до SAR
ريال0,0679125
1 MON Protocol (MONPRO) до ETB
Br2,7347911
1 MON Protocol (MONPRO) до KES
KSh2,3336546
1 MON Protocol (MONPRO) до JOD
د.أ0,01283999
1 MON Protocol (MONPRO) до PLN
0,0659204
1 MON Protocol (MONPRO) до RON
лв0,0791407
1 MON Protocol (MONPRO) до SEK
kr0,1698718
1 MON Protocol (MONPRO) до BGN
лв0,0304248
1 MON Protocol (MONPRO) до HUF
Ft6,0853222
1 MON Protocol (MONPRO) до CZK
0,3792234
1 MON Protocol (MONPRO) до KWD
د.ك0,00554166
1 MON Protocol (MONPRO) до ILS
0,0595819
1 MON Protocol (MONPRO) до BOB
Bs0,1247779
1 MON Protocol (MONPRO) до AZN
0,030787
1 MON Protocol (MONPRO) до TJS
SM0,1671553
1 MON Protocol (MONPRO) до GEL
0,0490781
1 MON Protocol (MONPRO) до AOA
Kz16,5690201
1 MON Protocol (MONPRO) до BHD
.د.ب0,00680936
1 MON Protocol (MONPRO) до BMD
$0,01811
1 MON Protocol (MONPRO) до DKK
kr0,1164473
1 MON Protocol (MONPRO) до HNL
L0,4743009
1 MON Protocol (MONPRO) до MUR
0,8243672
1 MON Protocol (MONPRO) до NAD
$0,3136652
1 MON Protocol (MONPRO) до NOK
kr0,1807378
1 MON Protocol (MONPRO) до NZD
$0,0313303
1 MON Protocol (MONPRO) до PAB
B/.0,01811
1 MON Protocol (MONPRO) до PGK
K0,0762431
1 MON Protocol (MONPRO) до QAR
ر.ق0,0657393
1 MON Protocol (MONPRO) до RSD
дин.1,8282045
1 MON Protocol (MONPRO) до UZS
soʻm218,1927209
1 MON Protocol (MONPRO) до ALL
L1,506752
1 MON Protocol (MONPRO) до ANG
ƒ0,0324169
1 MON Protocol (MONPRO) до AWG
ƒ0,032598
1 MON Protocol (MONPRO) до BBD
$0,03622
1 MON Protocol (MONPRO) до BAM
KM0,0304248
1 MON Protocol (MONPRO) до BIF
Fr53,26151
1 MON Protocol (MONPRO) до BND
$0,0233619
1 MON Protocol (MONPRO) до BSD
$0,01811
1 MON Protocol (MONPRO) до JMD
$2,8985055
1 MON Protocol (MONPRO) до KHR
72,7308466
1 MON Protocol (MONPRO) до KMF
Fr7,67864
1 MON Protocol (MONPRO) до LAK
393,6956443
1 MON Protocol (MONPRO) до LKR
රු5,4811726
1 MON Protocol (MONPRO) до MDL
L0,3064212
1 MON Protocol (MONPRO) до MGA
Ar80,8481108
1 MON Protocol (MONPRO) до MOP
P0,1445178
1 MON Protocol (MONPRO) до MVR
0,277083
1 MON Protocol (MONPRO) до MWK
MK31,332111
1 MON Protocol (MONPRO) до MZN
MT1,1574101
1 MON Protocol (MONPRO) до NPR
रु2,5384787
1 MON Protocol (MONPRO) до PYG
127,53062
1 MON Protocol (MONPRO) до RWF
Fr26,24139
1 MON Protocol (MONPRO) до SBD
$0,1488642
1 MON Protocol (MONPRO) до SCR
0,2500991
1 MON Protocol (MONPRO) до SRD
$0,7187859
1 MON Protocol (MONPRO) до SVC
$0,1579192
1 MON Protocol (MONPRO) до SZL
L0,3134841
1 MON Protocol (MONPRO) до TMT
m0,063385
1 MON Protocol (MONPRO) до TND
د.ت0,0530623
1 MON Protocol (MONPRO) до TTD
$0,1224236
1 MON Protocol (MONPRO) до UGX
Sh63,09524
1 MON Protocol (MONPRO) до XAF
Fr10,21404
1 MON Protocol (MONPRO) до XCD
$0,048897
1 MON Protocol (MONPRO) до XOF
Fr10,21404
1 MON Protocol (MONPRO) до XPF
Fr1,84722
1 MON Protocol (MONPRO) до BWP
P0,2421307
1 MON Protocol (MONPRO) до BZD
$0,03622
1 MON Protocol (MONPRO) до CVE
$1,718639
1 MON Protocol (MONPRO) до DJF
Fr3,20547
1 MON Protocol (MONPRO) до DOP
$1,1532448
1 MON Protocol (MONPRO) до DZD
د.ج2,356111
1 MON Protocol (MONPRO) до FJD
$0,0414719
1 MON Protocol (MONPRO) до GNF
Fr156,1082
1 MON Protocol (MONPRO) до GTQ
Q0,1383604
1 MON Protocol (MONPRO) до GYD
$3,7782893
1 MON Protocol (MONPRO) до ISK
kr2,20942

Ресурс MON Protocol

Щоб дізнатися більше про MON Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMON Protocol
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про MON Protocol

Скільки сьогодні коштує MON Protocol (MONPRO)?
Актуальна ціна MONPRO у USD становить 0,01811 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MONPRO до USD?
Поточна ціна MONPRO до USD — $ 0,01811. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація MON Protocol?
Ринкова капіталізація MONPRO — $ 10,59M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MONPRO?
Циркуляційна пропозиція MONPRO — 584,95M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MONPRO?
MONPRO досяг історичної максимальної ціни у 0,9595624143978051 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MONPRO?
Історична мінімальна ціна MONPRO становила 0,014962049622685736 USD.
Який обсяг торгівлі MONPRO?
Актуальний обсяг торгівлі MONPRO за 24 години — $ 59,62K USD.
Чи підніметься ціна MONPRO цього року?
MONPRO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MONPRO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:04:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MON Protocol (MONPRO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор MONPRO до USD

1 MONPRO = 0,01811 USD

Торгувати MONPRO

MONPRO/USDT
$0,01811
$0,01811$0,01811
-1,09%

