Токеноміка U Coin (U)

Токеноміка U Coin (U)

Дізнайтеся ключову інформацію про U Coin (U), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація U Coin (U)

U-topia ─ децентралізована медіа-компанія з фінансовими інструментами для всіх вікових категорій, яка переносить всесвітньо відому інтелектуальну власність у Web3, щоб прискорити залучення користувачів у всіх мережах. Ми винагороджуємо за участь у медіа-продуктах за допомогою нашого гаманця Chain Abstraction, усуваючи обмеження, пов'язані з наявністю певної криптовалюти у вашому гаманці, і надаючи більше винагород за допомогою наших інструментів Account Abstraction. Будь-яка ненативна криптовалюта може отримати доступ до винагород у будь-який час.

Офіційний вебсайт:
https://www.u-topia.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/ctah54dqqa3bhhcv
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0xe07710cdcd1c9f0fb04bfd013f9854e4552671ce

Токеноміка та аналіз ціни U Coin (U)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена U Coin (U), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 12,37M
$ 12,37M$ 12,37M
Історичний максимум:
$ 0,06422
$ 0,06422$ 0,06422
Історичний мінімум:
$ 0,010566394754590787
$ 0,010566394754590787$ 0,010566394754590787
Поточна ціна:
$ 0,01237
$ 0,01237$ 0,01237

Токеноміка U Coin (U): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки U Coin (U) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів U, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів U, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку U, досліджуйте ціну токена U в реальному часі!

Як купити U

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Історія ціни U Coin (U)

Аналіз історії ціни U допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни U

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.