Токеноміка TrueFiToken (TRU) Дізнайтеся ключову інформацію про TrueFiToken (TRU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TrueFiToken (TRU) TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. Офіційний вебсайт: https://truefi.io/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 Купити TRU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TrueFiToken (TRU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TrueFiToken (TRU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,96M $ 33,96M $ 33,96M Загальна пропозиція: $ 1,45B $ 1,45B $ 1,45B Циркуляційна пропозиція: $ 1,33B $ 1,33B $ 1,33B FDV (повністю розведена вартість): $ 37,05M $ 37,05M $ 37,05M Історичний максимум: $ 1,0626 $ 1,0626 $ 1,0626 Історичний мінімум: $ 0,024777756534483393 $ 0,024777756534483393 $ 0,024777756534483393 Поточна ціна: $ 0,02555 $ 0,02555 $ 0,02555 Дізнайтеся більше про ціну TrueFiToken (TRU)

Токеноміка TrueFiToken (TRU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TrueFiToken (TRU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRU, досліджуйте ціну токена TRU в реальному часі!

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