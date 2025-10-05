Актуальна ціна Fragmetric сьогодні становить 0.03192 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FRAG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FRAG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Fragmetric сьогодні становить 0.03192 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FRAG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FRAG на MEXC вже зараз.

Логотип Fragmetric

Курс Fragmetric (FRAG)

Актуальна ціна 1 FRAG до USD:

+0,78%1D
USD
Графік ціни Fragmetric (FRAG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:45:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Fragmetric (FRAG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,50%

+0,78%

-5,37%

-5,37%

Актуальна ціна Fragmetric (FRAG) становить $ 0,03192. За останні 24 години FRAG торгувався між мінімумом у $ 0,03132 і максимумом у $ 0,03323, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FRAG становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то FRAG змінився на +0,50% за останню годину, +0,78% за 24 години та на -5,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fragmetric (FRAG)

SOL

Поточна ринкова капіталізація Fragmetric — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 126,44K. Циркуляційна пропозиція FRAG — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,92M.

Історія ціни Fragmetric (FRAG) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Fragmetric за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0002472+0,78%
30 днів$ -0,00821-20,46%
60 днів$ -0,01189-27,14%
90 днів$ -0,03066-49,00%
Зміна ціни Fragmetric сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FRAG на $ +0,0002472 (+0,78%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Fragmetric за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00821 (-20,46%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Fragmetric за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FRAG змінився на $ -0,01189 (-27,14%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Fragmetric за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,03066 (-49,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Fragmetric (FRAG)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Fragmetric зараз.

Що таке Fragmetric (FRAG)

Fragmetric вирішує проблеми рестейкінгу шляхом стандартизації стейкінгу, оптимізації розподілу винагород AVS та розширення можливостей отримання прибутковості для різних активів.

Проєкт Fragmetric доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Fragmetric. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу FRAG, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Fragmetric у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Fragmetric безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Fragmetric (USD)

Скільки коштуватиме Fragmetric (FRAG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Fragmetric (FRAG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Fragmetric.

Перегляньте прогноз ціни Fragmetric вже зараз!

Токеноміка Fragmetric (FRAG)

Розуміння токеноміки Fragmetric (FRAG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FRAG зараз!

Як купити Fragmetric (FRAG)

Шукаєте як купити Fragmetric? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Fragmetric на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FRAG до місцевих валют

Ресурс Fragmetric

Щоб дізнатися більше про Fragmetric, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFragmetric
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Fragmetric

Скільки сьогодні коштує Fragmetric (FRAG)?
Актуальна ціна FRAG у USD становить 0,03192 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FRAG до USD?
Поточна ціна FRAG до USD — $ 0,03192. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Fragmetric?
Ринкова капіталізація FRAG — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FRAG?
Циркуляційна пропозиція FRAG — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FRAG?
FRAG досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FRAG?
Історична мінімальна ціна FRAG становила -- USD.
Який обсяг торгівлі FRAG?
Актуальний обсяг торгівлі FRAG за 24 години — $ 126,44K USD.
Чи підніметься ціна FRAG цього року?
FRAG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FRAG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:45:16 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

