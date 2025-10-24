Актуальна ціна AGIB сьогодні становить 0.0457 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AGIB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AGIB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AGIB сьогодні становить 0.0457 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AGIB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AGIB на MEXC вже зараз.

Курс AGIB (AGIB)

Актуальна ціна 1 AGIB до USD:

$0,0475
$0,0475$0,0475
-5,00%1D
USD
Графік ціни AGIB (AGIB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:38:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AGIB (AGIB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04
$ 0,04$ 0,04
Мін. за 24 год
$ 0,1133
$ 0,1133$ 0,1133
Макс. за 24 год

$ 0,04
$ 0,04$ 0,04

$ 0,1133
$ 0,1133$ 0,1133

--
----

--
----

-11,95%

-5,00%

-85,72%

-85,72%

Актуальна ціна AGIB (AGIB) становить $ 0,0457. За останні 24 години AGIB торгувався між мінімумом у $ 0,04 і максимумом у $ 0,1133, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AGIB становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то AGIB змінився на -11,95% за останню годину, -5,00% за 24 години та на -85,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AGIB (AGIB)

--
----

$ 174,46K
$ 174,46K$ 174,46K

$ 2,88M
$ 2,88M$ 2,88M

--
----

63 000 000
63 000 000 63 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація AGIB — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 174,46K. Циркуляційна пропозиція AGIB — --, зі загальною пропозицією 63000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,88M.

Історія ціни AGIB (AGIB) у USD

Відстежуйте зміни ціни на AGIB за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0025-5,00%
30 днів$ -0,2743-85,72%
60 днів$ -0,2743-85,72%
90 днів$ -0,2743-85,72%
Зміна ціни AGIB сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AGIB на $ -0,0025 (-5,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AGIB за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,2743 (-85,72%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AGIB за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AGIB змінився на $ -0,2743 (-85,72%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AGIB за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,2743 (-85,72%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для AGIB (AGIB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни AGIB зараз.

Що таке AGIB (AGIB)

AGIB — будуємо рівень цивілізації штучного інтелекту. У AGIB ми створюємо перше в світі цифрове суспільство автономних агентів штучного інтелекту. Це не просто черговий інструмент штучного інтелекту — це відкритий протокол, за допомогою якого агенти штучного інтелекту можуть з'єднуватися, співпрацювати та розвиватися разом.

Проєкт AGIB доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями AGIB. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AGIB, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про AGIB у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі AGIB безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни AGIB (USD)

Скільки коштуватиме AGIB (AGIB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AGIB (AGIB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AGIB.

Перегляньте прогноз ціни AGIB вже зараз!

Токеноміка AGIB (AGIB)

Розуміння токеноміки AGIB (AGIB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AGIB зараз!

Як купити AGIB (AGIB)

Шукаєте як купити AGIB? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати AGIB на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AGIB до місцевих валют

1 AGIB (AGIB) до VND
1 202,5955
1 AGIB (AGIB) до AUD
A$0,069921
1 AGIB (AGIB) до GBP
0,034275
1 AGIB (AGIB) до EUR
0,039302
1 AGIB (AGIB) до USD
$0,0457
1 AGIB (AGIB) до MYR
RM0,192854
1 AGIB (AGIB) до TRY
1,918486
1 AGIB (AGIB) до JPY
¥6,9464
1 AGIB (AGIB) до ARS
ARS$67,803719
1 AGIB (AGIB) до RUB
3,711754
1 AGIB (AGIB) до INR
4,011546
1 AGIB (AGIB) до IDR
Rp761,666362
1 AGIB (AGIB) до PHP
2,679848
1 AGIB (AGIB) до EGP
￡E.2,174406
1 AGIB (AGIB) до BRL
R$0,245866
1 AGIB (AGIB) до CAD
C$0,06398
1 AGIB (AGIB) до BDT
5,58454
1 AGIB (AGIB) до NGN
66,715145
1 AGIB (AGIB) до COP
$178,515625
1 AGIB (AGIB) до ZAR
R.0,791981
1 AGIB (AGIB) до UAH
1,909803
1 AGIB (AGIB) до TZS
T.Sh.113,681492
1 AGIB (AGIB) до VES
Bs9,6884
1 AGIB (AGIB) до CLP
$43,2322
1 AGIB (AGIB) до PKR
Rs12,902024
1 AGIB (AGIB) до KZT
24,529932
1 AGIB (AGIB) до THB
฿1,498503
1 AGIB (AGIB) до TWD
NT$1,408017
1 AGIB (AGIB) до AED
د.إ0,167719
1 AGIB (AGIB) до CHF
Fr0,036103
1 AGIB (AGIB) до HKD
HK$0,354632
1 AGIB (AGIB) до AMD
֏17,435921
1 AGIB (AGIB) до MAD
.د.م0,421811
1 AGIB (AGIB) до MXN
$0,840423
1 AGIB (AGIB) до SAR
ريال0,171375
1 AGIB (AGIB) до ETB
Br6,901157
1 AGIB (AGIB) до KES
KSh5,903983
1 AGIB (AGIB) до JOD
د.أ0,0324013
1 AGIB (AGIB) до PLN
0,166348
1 AGIB (AGIB) до RON
лв0,199709
1 AGIB (AGIB) до SEK
kr0,428666
1 AGIB (AGIB) до BGN
лв0,076776
1 AGIB (AGIB) до HUF
Ft15,340576
1 AGIB (AGIB) до CZK
0,956958
1 AGIB (AGIB) до KWD
د.ك0,0139842
1 AGIB (AGIB) до ILS
0,150353
1 AGIB (AGIB) до BOB
Bs0,314873
1 AGIB (AGIB) до AZN
0,07769
1 AGIB (AGIB) до TJS
SM0,421811
1 AGIB (AGIB) до GEL
0,123847
1 AGIB (AGIB) до AOA
Kz41,658749
1 AGIB (AGIB) до BHD
.د.ب0,0171832
1 AGIB (AGIB) до BMD
$0,0457
1 AGIB (AGIB) до DKK
kr0,293851
1 AGIB (AGIB) до HNL
L1,196883
1 AGIB (AGIB) до MUR
2,080264
1 AGIB (AGIB) до NAD
$0,791524
1 AGIB (AGIB) до NOK
kr0,456543
1 AGIB (AGIB) до NZD
$0,079518
1 AGIB (AGIB) до PAB
B/.0,0457
1 AGIB (AGIB) до PGK
K0,192397
1 AGIB (AGIB) до QAR
ر.ق0,165891
1 AGIB (AGIB) до RSD
дин.4,613415
1 AGIB (AGIB) до UZS
soʻm550,602283
1 AGIB (AGIB) до ALL
L3,80224
1 AGIB (AGIB) до ANG
ƒ0,081803
1 AGIB (AGIB) до AWG
ƒ0,08226
1 AGIB (AGIB) до BBD
$0,0914
1 AGIB (AGIB) до BAM
KM0,076776
1 AGIB (AGIB) до BIF
Fr134,4037
1 AGIB (AGIB) до BND
$0,058953
1 AGIB (AGIB) до BSD
$0,0457
1 AGIB (AGIB) до JMD
$7,314285
1 AGIB (AGIB) до KHR
183,533942
1 AGIB (AGIB) до KMF
Fr19,3768
1 AGIB (AGIB) до LAK
993,478241
1 AGIB (AGIB) до LKR
රු13,831562
1 AGIB (AGIB) до MDL
L0,773244
1 AGIB (AGIB) до MGA
Ar204,017596
1 AGIB (AGIB) до MOP
P0,364686
1 AGIB (AGIB) до MVR
0,69921
1 AGIB (AGIB) до MWK
MK79,06557
1 AGIB (AGIB) до MZN
MT2,920687
1 AGIB (AGIB) до NPR
रु6,405769
1 AGIB (AGIB) до PYG
321,8194
1 AGIB (AGIB) до RWF
Fr66,2193
1 AGIB (AGIB) до SBD
$0,375654
1 AGIB (AGIB) до SCR
0,634316
1 AGIB (AGIB) до SRD
$1,813833
1 AGIB (AGIB) до SVC
$0,398504
1 AGIB (AGIB) до SZL
L0,791067
1 AGIB (AGIB) до TMT
m0,15995
1 AGIB (AGIB) до TND
د.ت0,133901
1 AGIB (AGIB) до TTD
$0,308932
1 AGIB (AGIB) до UGX
Sh159,2188
1 AGIB (AGIB) до XAF
Fr25,7748
1 AGIB (AGIB) до XCD
$0,12339
1 AGIB (AGIB) до XOF
Fr25,7748
1 AGIB (AGIB) до XPF
Fr4,6614
1 AGIB (AGIB) до BWP
P0,611009
1 AGIB (AGIB) до BZD
$0,0914
1 AGIB (AGIB) до CVE
$4,33693
1 AGIB (AGIB) до DJF
Fr8,0889
1 AGIB (AGIB) до DOP
$2,910176
1 AGIB (AGIB) до DZD
د.ج5,94557
1 AGIB (AGIB) до FJD
$0,103739
1 AGIB (AGIB) до GNF
Fr393,934
1 AGIB (AGIB) до GTQ
Q0,349148
1 AGIB (AGIB) до GYD
$9,534391
1 AGIB (AGIB) до ISK
kr5,5754

Ресурс AGIB

Щоб дізнатися більше про AGIB, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAGIB
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про AGIB

Скільки сьогодні коштує AGIB (AGIB)?
Актуальна ціна AGIB у USD становить 0,0457 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AGIB до USD?
Поточна ціна AGIB до USD — $ 0,0457. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AGIB?
Ринкова капіталізація AGIB — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AGIB?
Циркуляційна пропозиція AGIB — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AGIB?
AGIB досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AGIB?
Історична мінімальна ціна AGIB становила -- USD.
Який обсяг торгівлі AGIB?
Актуальний обсяг торгівлі AGIB за 24 години — $ 174,46K USD.
Чи підніметься ціна AGIB цього року?
AGIB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AGIB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:38:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AGIB (AGIB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор AGIB до USD

Сума

AGIB
AGIB
USD
USD

1 AGIB = 0,0457 USD

Торгувати AGIB

AGIB/USDT
$0,0475
$0,0475$0,0475
-5,00%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --

