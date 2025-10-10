Токеноміка StablR Euro (EURR)

Токеноміка StablR Euro (EURR)

Дізнайтеся ключову інформацію про StablR Euro (EURR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-10 20:52:53 (UTC+8)
Токеноміка та аналіз ціни StablR Euro (EURR)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена StablR Euro (EURR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 13,23M
Загальна пропозиція:
$ 11,43M
Циркуляційна пропозиція:
$ 11,43M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 13,23M
Історичний максимум:
$ 2,015
Історичний мінімум:
$ 1,0191650915551662
Поточна ціна:
$ 1,157
Інформація StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) — це стейблкоїн, забезпечений євро, вартість його прив’язана до євро та підлягає викупу у співвідношенні 1:1. Стейблкоїн забезпечений фіатними та короткостроковими державними облігаціями. Основна мета StablR Euro (EURR) — забезпечити цифрову альтернативу традиційним формам грошей, яка є більш ефективною, безпечною та доступною. StablR Euro (EURR) можна використовувати як засіб обміну, засіб збереження вартості та облікову одиницю. Деякі з основних варіантів використання StablR Euro (EURR) включають забезпечення швидших і дешевших платежів, сприяння міжнародній торгівлі та інвестиціям, а також створення гнучкіших і стійкіших фінансових систем.

Офіційний вебсайт:
https://www.stablr.com
Whitepaper:
https://www.stablr.com/wp-content/uploads/2024/07/StablR_Whitepaper_v3.1.pdf
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408

Токеноміка StablR Euro (EURR): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки StablR Euro (EURR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів EURR, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EURR, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку EURR, досліджуйте ціну токена EURR в реальному часі!

Як купити EURR

Зацікавлені в додаванні StablR Euro (EURR) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі EURR, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни StablR Euro (EURR)

Аналіз історії ціни EURR допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни EURR

Хочете знати, куди рухається EURR? Наша сторінка прогнозу ціни EURR поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

