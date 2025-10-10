StablR Euro (EURR) — це стейблкоїн, забезпечений євро, вартість його прив’язана до євро та підлягає викупу у співвідношенні 1:1. Стейблкоїн забезпечений фіатними та короткостроковими державними облігаціями. Основна мета StablR Euro (EURR) — забезпечити цифрову альтернативу традиційним формам грошей, яка є більш ефективною, безпечною та доступною. StablR Euro (EURR) можна використовувати як засіб обміну, засіб збереження вартості та облікову одиницю. Деякі з основних варіантів використання StablR Euro (EURR) включають забезпечення швидших і дешевших платежів, сприяння міжнародній торгівлі та інвестиціям, а також створення гнучкіших і стійкіших фінансових систем.

