Токеноміка Dora Factory (DORAFACTORY)

Токеноміка Dora Factory (DORAFACTORY)

Дізнайтеся ключову інформацію про Dora Factory (DORAFACTORY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 05:59:01 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни Dora Factory (DORAFACTORY)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dora Factory (DORAFACTORY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
--
----
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
--
----
FDV (повністю розведена вартість):
$ 10,92M
$ 10,92M$ 10,92M
Історичний максимум:
$ 0,211
$ 0,211$ 0,211
Історичний мінімум:
--
----
Поточна ціна:
$ 0,01092
$ 0,01092$ 0,01092

Інформація Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Офіційний вебсайт:
https://dorafactory.org
Whitepaper:
https://dorafactory.medium.com/dora-factory-1-0-dao-as-a-service-infrastructure-for-on-chain-governance-and-open-source-ventures-6ad53688758f
Оглядач блокчейну:
https://vota-explorer.dorafactory.org/doravota

Токеноміка Dora Factory (DORAFACTORY): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Dora Factory (DORAFACTORY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів DORAFACTORY, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DORAFACTORY, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку DORAFACTORY, досліджуйте ціну токена DORAFACTORY в реальному часі!

Як купити DORAFACTORY

Зацікавлені в додаванні Dora Factory (DORAFACTORY) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі DORAFACTORY, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Dora Factory (DORAFACTORY)

Аналіз історії ціни DORAFACTORY допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни DORAFACTORY

Хочете знати, куди рухається DORAFACTORY? Наша сторінка прогнозу ціни DORAFACTORY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності