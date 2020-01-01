Токеноміка MYX Finance (MYX)

Токеноміка MYX Finance (MYX)

Дізнайтеся ключову інформацію про MYX Finance (MYX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація MYX Finance (MYX)

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

Офіційний вебсайт:
https://app.myx.finance
Whitepaper:
https://myxfinance.gitbook.io/myx
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16

Токеноміка та аналіз ціни MYX Finance (MYX)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MYX Finance (MYX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 15,84M
$ 15,84M$ 15,84M
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 124,76M
$ 124,76M$ 124,76M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 126,99M
$ 126,99M$ 126,99M
Історичний максимум:
$ 0,16386
$ 0,16386$ 0,16386
Історичний мінімум:
$ 0,04671661054199852
$ 0,04671661054199852$ 0,04671661054199852
Поточна ціна:
$ 0,12699
$ 0,12699$ 0,12699

Токеноміка MYX Finance (MYX): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки MYX Finance (MYX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів MYX, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MYX, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку MYX, досліджуйте ціну токена MYX в реальному часі!

Як купити MYX

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Історія ціни MYX Finance (MYX)

Аналіз історії ціни MYX допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни MYX

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.