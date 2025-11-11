Опануйте основні функції на сторінці для торгівлі ф'ючерсами MEXC для більш комфортної торгівлі





На ринку криптовалют торгівля ф'ючерсами стала важливим інструментом для багатьох інвесторів, що дозволяє підвищити ефективність капіталу та скористатися ринковими можливостями завдяки таким особливостям, як високе кредитне плече та двостороння торгівля. Щоб допомогти користувачам ефективно торгувати, сторінка торгівлі ф'ючерсами MEXC не тільки надає основні функції розміщення ордерів, але й оснащена різноманітними практичними допоміжними функціями, що охоплюють режими позицій, сповіщення-нагадування, швидкі операції та відображення даних. Ця стаття надасть вам комплексний огляд цих часто використовуваних функцій, що допоможе вам торгувати з більшою легкістю.









У спотовій торгівлі інвестори можуть спочатку купити актив, а потім продати його. На відміну від цього, торгівля ф'ючерсами на MEXC дозволяє користувачам одночасно утримувати лонг і шорт позиції.





Наприклад, якщо інвестор Оксана вирішує торгувати BTC/USDT , вона може тільки купити, а потім вирішити, коли продати. Однак завдяки торгівлі ф'ючерсами продукти MEXC дозволяють їй відкривати та керувати лонг і шорт позиціями одночасно.





Продовжуючи з прикладом Оксани: якщо вона торгує безстроковими ф'ючерсами Bitcoin USDT-M режимі хеджування , вона може спочатку відкрити шорт або лонг позицію. При додаванні позицій партіями лонг і шорт ордери не компенсують один одного; натомість позиції в одному напрямку будуть накопичуватися.





Ця гнучкість дозволяє трейдерам отримувати більший потенційний прибуток з меншими витратами — одна з головних причин, чому торгівля ф'ючерсами є такою привабливою. Платформа MEXC Ф'ючерси посідає перше місце в світі за ліквідністю, підтримує кредитне плече до 500x (наразі доступне для пар BTCUSDT та ETHUSDT ) та забезпечує справедливе, прозоре ціноутворення, що робить її провідним вибором для ф'ючерсних трейдерів по всьому світу.





У наступних розділах ми представимо деякі ключові допоміжні функції на сторінці торгівлі ф'ючерсами MEXC, які допоможуть вам торгувати ефективніше. Для наочності ми продемонструємо ці функції переважно у версії вебсайту, хоча більшість з них також доступні в застосунку.





Для початку увійдіть на офіційний вебсайт MEXC . На сторінці для торгівлі ф'ючерсами клацніть на кнопку ⚙️ у верхньому правому куті, щоб перейти на сторінку налаштувань, де ви можете налаштувати різні допоміжні функції, пов'язані з розміщенням ордерів.













Налаштування для торгівлі включають режим позиції, режим кредитного плеча, захист від спреду, flash-трейдинг, розширений TP/SL та спливні вікна з підтвердженнями ордерів.









Режим позиції: виберіть між режимом хеджування та одностороннім режимом . Різниця полягає в тому, чи дозволяє ф'ючерсна пара одночасно утримувати лонг і шорт позиції.





Режим кредитного плеча: виберіть між простим режимом і розширеним режимом. Різниця полягає в тому, чи є коефіцієнти кредитного плеча та режими маржі однаковими для лонг і шорт позицій.





Ціновий захист: коли ринкові умови різко коливаються, увімкнення захисту від спреду запобігає виконанню ваших ордерів за несприятливими цінами, захищаючи вас від аномальної волатильності ринку.





Кількості просто клацніть Купівля на ринку або Продаж на ринку, щоб миттєво відкрити позицію. Flash-трейдинг : дозволяє швидко розміщувати ордери безпосередньо на свічковому графіку за поточною ринковою ціною. Після введенняпросто клацнітьабо, щоб миттєво відкрити позицію.









Якщо сповіщення увімкнені, такі функції, як розширений TP/SL , запити на підтвердження ордерів або запити на невиконані ринкові ордери, активують відповідні спливні вікна для сповіщень.









Налаштування сповіщень включають попередження про ліквідацію, тригери комісій за фінансування, тригери ордерів, тригери тейк-профіту/стоп-лосу та трейлінг-стоп тригери.









Якщо попередження про ліквідацію увімкнені, платформа зробить попередження, якщо коефіцієнт маржі вашої позиції перевищує або дорівнює встановленому вами порогу. Кожна позиція може активувати не більше одного попередження кожні 60 хвилин. Умови спрацьовування тригера такі:

Сценарій 1: налаштування коефіцієнта маржі < 80% Коли коефіцієнт маржі вашої позиції ≥ заздалегідь встановленому значенню, платформа надсилатиме сповіщення через повідомлення в застосунку, електронну пошту та push-сповіщення. Додаткове SMS-сповіщення надсилається лише тоді, коли коефіцієнт маржі досягне 80%. За екстремальних ринкових умов ваша позиція може бути ліквідована протягом дуже короткого часу, і ви можете не отримати сповіщення про ліквідацію вчасно.

Сценарій 2: налаштування коефіцієнта маржі ≥ 80% Коли коефіцієнт маржі вашої позиції ≥ заздалегідь встановленому значенню, платформа надсилатиме сповіщення через повідомлення в застосунку, електронну пошту, push-сповіщення та SMS. За екстремальних ринкових умов ваша позиція може бути ліквідована протягом дуже короткого часу, і ви можете не отримати сповіщення про ліквідацію вчасно.



тригера комісії за фінансування увімкнена, якщо з вашої позиції стягується комісія за фінансування і абсолютне значення ставки фінансування перевищує або дорівнює встановленому вами порогу, ви отримаєте повідомлення електронною поштою та в застосунку. Це налаштування застосовується як до ф'ючерсів USDT-M, так і до ф'ючерсів Coin-M. Коли функціяувімкнена, якщо з вашої позиції стягується комісія за фінансування і абсолютне значення ставки фінансування перевищує або дорівнює встановленому вами порогу, ви отримаєте повідомлення електронною поштою та в застосунку. Це налаштування застосовується як до ф'ючерсів USDT-M, так і до ф'ючерсів Coin-M.









Якщо ця функція увімкнена для тригерних ордерів, ордерів TP/SL або трейлінг-стоп ордерів, платформа повідомить вас про те, чи був відповідний ордер успішно виконаний або чи відбулася помилка. Кожен тригер може генерувати до 20 сповіщень на день.

















Торгові сповіщення включають звукові повідомлення, попередження про ліквідацію, повідомлення про ліквідацію, скасування ордерів, виконання ордерів, спрацьовування TP/SL, трейлінг-стоп ордери та тригерні ордери. Коли відбуваються ці події, платформа сповіщає вас про це за допомогою спливних вікон на сторінці торгівлі. Ви можете ввімкнути або вимкнути ці сповіщення, і вони застосовуються до всіх ф'ючерсних пар.









Попередження про ліквідацію спрацьовують, коли коефіцієнт маржі вашої позиції перевищує або дорівнює встановленому вами порогу. Поріг налаштовується в розділі Тригер комісії за фінансування в Налаштуваннях ринкових сповіщень. Кожна позиція може ініціювати не більше одного попередження кожні 5 хвилин.





Інші типи сповіщень з'являються у вигляді спливних вікон, коли відбувається відповідна подія з ордером. Наприклад, якщо ваша позиція ліквідована і перемикач повідомлення про ліквідацію увімкнено, ви отримаєте спливне сповіщення.





Крім того, ви можете швидко налаштувати Сповіщення про ціну у правому верхньому куті сторінки торгівлі.









Клацнувши кнопку Сповіщення про ціну, ви можете встановити такі параметри, як торгова пара, тип сповіщення та частота сповіщення. Після налаштування клацніть Створити сповіщення, щоб завершити налаштування.









Після створення ви можете переглянути щойно встановлене сповіщення про ціну в списку сповіщень. Клацніть кнопку перемикання в будь-який час, щоб увімкнути або вимкнути це сповіщення.





Якщо ринок зазнає значних змін і ви захочете видалити це сповіщення про ціну, клацніть Масове видалення, щоб видалити його.













MEXC Ф'ючерси дозволяє торгувати безпосередньо на свічковому графіку, допомагаючи швидко створювати, змінювати та скасовувати лімітні ордери, а також встановлювати та коригувати ордери на закриття за ринком, фіксацію прибутку та стоп-лосу. Ви можете дізнатися більше про цю функцію, прочитавши « Як здійснювати ф'ючерсну торгівлю на графіку K-лінії ».









Окрім допоміжних функцій, пов'язаних із ордерами, представлених вище, MEXC також надає кілька інструментів для допомоги в торгівлі ф'ючерсами. Ви можете використовувати їх відповідно до своїх уподобань та конкретних потреб.









Багато досвідчених трейдерів вважають за краще малювати допоміжні лінії на свічкових графіках, щоб допомогти передбачити майбутні ринкові тенденції. MEXC пропонує інструмент малювання, який дозволяє користувачам швидко будувати різні професійні лінії аналізу, що сприяє прийняттю кращих інвестиційних рішень.





Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, ознайомтеся зі статтею « Як використовувати інструменти малювання ».





Після малювання на свічковому графіку ви також можете використовувати інструмент магніт 🧲, щоб автоматично прив'язати лінії до найвищих або найнижчих точок на свічці, як показано в прикладі нижче.













Подібно до спотової торгівлі, функцію спільного доступу до знімків можна поєднувати з інструментом малювання. Після позначення на графіку вашого прогнозу щодо ринку ви можете клацнути на кнопку Знімок, щоб створити зображення поточного свічкового графіка, яким можна поділитися, що дозволить вам швидко поширити свій аналіз ринку.









Крім того, в розділі Історія ордерів та угод ви можете клацнути кнопку «Поділитись» поруч із Реалізованим PNL, щоб поділитися результатами прибутку/збитку в соціальних мережах або зберегти їх локально в один клац.













Функція багатовіконного дисплея допомагає підвищити ефективність моніторингу та показники торгівлі для декількох пар токенів. Щоб дізнатися більше, перейдіть за посиланням « Як змінити макет ф'ючерсного графіка K-лінії ».









Сторінка торгівлі MEXC Ф'ючерси пропонує три режими макета: Pro (праворуч), Pro (ліворуч) та На весь екран. Ви можете отримати доступ до них, натиснувши кнопку ⚙️ у верхньому правому куті сторінки для торгівлі.





Крім того, різні модулі на сторінці для торгівлі ф'ючерсами MEXC підтримують функцію перетягування та зміни розміру. Просто утримуйте та перетягніть з нижнього правого кута ⌟ панелі, щоб налаштувати її розмір відповідно до ваших уподобань.













На додаток до розділу Історія ордерів та угод внизу сторінки торгівлі, свічковий графік тепер також підтримує відображення записів минулих ордерів. Наразі відображається до 100 останніх виконаних ордерів.





На свічковому графіку клацніть правою кнопкою миші, щоб відкрити швидке меню, виберіть Налаштування відображення, та встановіть прапорець біля вкладки Історія ордерів. Після цього ви побачите червоні стрілки вниз для ордерів на продаж і зелені стрілки вгору для ордерів на купівлю, що представляють ваші виконані ордери в історії.









Коли ви наводите курсор на стрілку, наприклад, червону стрілку вниз, відображається середня ціна цього ордера на продаж. Клацнувши Деталі, ви можете переглянути додаткову інформацію, таку як час ордера, кількість виконання, ціна виконання та комісії.





Аналогічно, коли ви наводите курсор на зелену стрілку вгору, відображається середня ціна цього ордера на купівлю. Клацнувши Деталі, ви побачите детальну інформацію, включаючи час ордера, кількість виконання, ціну виконання та комісії.









Окрім допоміжних функцій, представлених у цій статті, MEXC Ф'ючерси пропонує низку основних переваг, таких як низькі комісії за транзакції, сильна та справедлива глибина ринку, високий рівень безпеки та стабільності, а також гнучкі правила торгівлі, що робить її привабливою платформою для трейдерів у всьому світі.













ордери мейкера або виконувати ордери тейкера. Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC користувачі можуть виконувати два типи дій: розміщуватиабо виконувати





Станом на 16 серпня 2025 року, згідно з останнім графіком комісій, звичайні користувачі MEXC сплачують комісію в розмірі 0,01% за ордери мейкера і 0,04% за ордери тейкера під час торгівлі безстроковими ф'ючерсами. Користувачі, які утримують щонайменше 500 токенів MX, також можуть скористатися додатковою знижкою у 50%. Для отримання детальнішої інформації, будь ласка, зверніться до офіційних комісій MEXC . Ставки можуть відрізнятися залежно від країни або регіону, тому сторінка комісії повинна розглядатися як остаточне джерело інформації.









Мейкер: розміщення лімітного ордера із зазначеною ціною та кількістю, очікування, поки інші користувачі його виконають. Ордери мейкера додають ліквідності ринку.

Тейкер: активне виконання існуючих лімітних або маркет ордерів. Ордери тейкера споживають ринкову ліквідність.





Порівняння комісій за торгівлю для звичайних користувачів, які торгують безстроковими ф'ючерсами USDT-M, показує, що продукти MEXC Ф'ючерси є дуже конкурентоспроможними в галузі.





Біржа MEXC Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 Конкурент 4 Комісія мейкера 0,01% 0,018% 0,02% 0,02% 0,02% Комісія тейкера 0,04% 0,045% 0,05% 0,06% 0,06%





Чотири конкуруючі платформи, перераховані вище, входять до топ-20 криптовалютних бірж на CoinMarketCap . Просте порівняння чітко демонструє перевагу MEXC у комісіях за торгівлю ф'ючерсами. Тільки за комісіями тейкера ставки конкурентів варіюються від 0,045% до 0,06%, причому найвища ставка в 1,5 рази перевищує ставку MEXC.





Наприклад, припустимо, що користувач на ім'я Оксана планує інвестувати 10 000 USDT з кредитним плечем 10x, відкриваючи позицію як мейкер і закриваючи її як тейкер. Загальний розмір позиції складе 100 000 USDT (не враховуючи коливання цін). Комісії, які Оксана сплатить на п'яти платформах, будуть такими:





Біржа MEXC Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 Конкурент 4 Комісія мейкера (USDT) 10 18 20 20 20 Комісія тейкера (USDT) 40 45 50 60 60 Загальна комісія (USDT) 50 63 70 80 80





Порівняння фактичних комісій за торгівлю ще більше підкреслює структуру низьких комісій MEXC для ф'ючерсів, демонструючи її значну перевагу в допомозі користувачам зменшити витрати на торгівлю.





Крім того, станом на 16 серпня 2025 року (на момент написання статті) MEXC запустила Фестиваль трейдерів , пропонуючи відсутність комісій для мейкерів і тейкерів на понад 140 ф'ючерсних торгових парах, що забезпечує ще більші переваги для користувачів у всьому світі.













З моменту свого заснування MEXC отримала визнання за виявлення високоякісних проєктів та швидкий лістинг нових, завоювавши широке схвалення користувачів. Багаторічний досвід роботи в галузі та репутація допомогли MEXC залучити десятки мільйонів користувачів, що зробило її кращим вибором як для нових, так і для досвідчених трейдерів. Сьогодні послуги MEXC охоплюють понад 170 країн і регіонів по всьому світу. Ця велика база користувачів надає ф'ючерсній торгівлі MEXC чудову глибину, збалансовану книгу ордерів та справедливе, прозоре ціноутворення. Тільки за останні 24 години обсяг торгівлі ф'ючерсів MEXC перевищив 39,8 млрд USD . Така глибина забезпечує безперебійне виконання навіть в екстремальних ринкових умовах, допомагаючи трейдерам уникнути непотрібних ліквідацій. (Дані станом на 16 серпня 2025 року; джерело: CoinMarketCap)









Наприклад, використовуючи торгову пару BTCUSDT : при розрахунку загального обсягу лімітних ордерів в межах ±5 базисних пунктів від середньої ціни, книга ордерів MEXC показує близько 80,79 мільйона USDT, тоді як світовий конкурент, що входить до трійки лідерів, показує близько 39,33 мільйона USDT. Це означає, що ліквідність MEXC приблизно в 2,1 рази вища, ніж у лідера галузі.









MEXC Ф'ючерси пропонують дуже гнучкі правила торгівлі, з кредитним плечем, яке можна регулювати від 1x до 500x. USDT-M ф'ючерси підтримують кредитне плече до 500x. Coin-M ф'ючерси підтримують кредитне плече до 125x. Наразі пари BTCUSDT та ETHUSDT підтримують максимальне кредитне плече 500x, що значно підвищує ефективність капіталу та дозволяє застосовувати різноманітні торгові стратегії.





MEXC Ф'ючерси підтримує три типи ордерів. Лімітні ордери дозволяють користувачам встановлювати власну ціну та кількість ордера; ордери виконуються за правилами та умовами. Маркет ордери виконуються негайно за поточною ринковою ціною; потрібно ввести лише кількість. Тригерні ордери дозволяють користувачам заздалегідь встановити тригерну ціну, ціну ордера та кількість. Коли ринок досягає тригерної ціни, система автоматично розміщує ордер. До виконання умови тригера маржа та позиція не заморожуються.





Щодо режимів маржі, користувачі можуть гнучко вибирати між крос-маржею та ізольованою маржею. Детальніше дивіться у статті « Режими торгівлі ф'ючерсами ». MEXC також підтримує режим хеджування, що дозволяє трейдерам утримувати лонг та шорт позиції за одним і тим же контрактом, кожна з яких має незалежне кредитне плече. У режимі хеджування використання маржі залежить від призначеного рівня ризику.









Копі-трейдинг — це інвестиційна стратегія, яка дозволяє користувачам автоматично копіювати угоди досвідчених трейдерів. Це особливо рекомендується для початківців з обмеженим досвідом торгівлі ф'ючерсами.

Grid торгівля — це автоматизована кількісна стратегія, яка розміщує серію ордерів на купівлю та продаж у заздалегідь визначеному діапазоні цін, утворюючи «сітку». Коли ціна коливається в межах цього діапазону, система повторно купує за низькою ціною та продає за високою, отримуючи прибуток від невеликих коливань цін. Дослідження показують, що приблизно в 80% випадків більшість активів коливаються в межах діапазону, що робить grid торгівлю найбільш підходящим варіантом.





Ф'ючерси на акції — це деривативні продукти, що поєднують американські акції з криптовалютним ринком. Вони дозволяють інвесторам використовувати криптовалюти (наприклад, USDT) як маржу для торгівлі ціновими коливаннями американських акцій, не володіючи самими акціями.





Нарешті, MEXC пропонує кілька методів входу та торгівлі, адаптованих до різних уподобань користувачів та пристроїв. Якщо ви віддаєте перевагу мобільній торгівлі на iOS або Android, ознайомтеся з « Посібником з торгівлі ф'ючерсами (застосунок) ».













Зверніть увагу, що ф'ючерси є інвестицією з високим рівнем ризику. Інвестори повинні повністю розуміти пов'язані з ними ризики та проявляти обережність. Для отримання додаткової інформації про ризики торгівлі з високим кредитним плечем, будь ласка, зверніться до Посібника з MEXC Ф'ючерси | Стратегії торгівлі з кредитним плечем та управління ризиками





Особливості торгової платформи MEXC : отримайте більш глибоке розуміння переваг та особливостей ф'ючерсів MEXC, щоб випередити конкурентів на ринку.

Як брати участь в M-Day : дізнайтеся про методи та поради щодо участі в M-Day і не пропустіть щоденні ф'ючерсні ардропи тестових коштів на суму понад 80 000 USDT.





Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



