Як використовувати інструменти малювання (базова K-лінія)

16 липня 2025
Під час торгівлі криптовалютою трейдери часто аналізують ринкові тренди за допомогою малювання на K-лінії, щоб приймати рішення про купівлю чи продаж. Біржа MEXC пропонує різноманітні базові інструменти для малювання, які дозволяють користувачам малювати різні форми та оцінювати ринкові тренди.


Вебсайт


На вебсайті на сторінці графіка базової K-лінії для спотової торгівлі ви можете отримати доступ до інструментів малювання, виконавши наступні дії. На сторінці базової K-лінії для торгівлі ф’ючерсами немає потреби клацати на кнопку інструментів малювання, оскільки система стандартно відображає їх ліворуч від K-лінії. Крім цього, дії для використання інструментів малювання К-ліній для спотової та ф’ючерсної торгівлі ідентичні.

① Клацніть на кнопку інструментів малювання, і ліворуч від графіка К-лінії з’являться різні інструменти, включаючи лінію тренду, розширену лінію, лінію ціни, корекції Фібоначчі тощо.


② Наведіть курсор на потрібний інструмент і клацніть на нього. Потім перемістіть курсор до графіка K-лінії відповідної криптовалюти, щоб почати малювати.


③ Після завершення малювання ви можете клацнути на кнопку знімка екрана, а потім обрати [Завантажити зображення] або [Копіювати зображення], щоб поділитися знімком екрана.


④ Якщо ви хочете видалити певну форму, яку ви намалювали, клацніть на неї, а потім на значок кошика, який з’явився.


Застосунок


У застосунку дії для використання інструментів малювання К-ліній для спотової та ф’ючерсної торгівлі ідентичні. Тут ми продемонструємо процес на прикладі спотової торгівлі.

① Після входу на торгову сторінку торкніться значка свічки у верхньому правому куті.


② Торкніться кнопки налаштувань графіка у верхньому правому куті.


③ Торкніться [Малювання].


④ Щоб намалювати фігуру, виберіть потрібну форму та перемістіть палець до відповідної K-лінії.


⑤ Після завершення малювання торкніться позначки "Поділитися", щоб зберегти графік або поділитися ним з іншими.



⑥ Якщо ви хочете видалити певну фігуру, яку ви намалювали, торкніться її, а потім виберіть значок кошика, який з’явиться.


