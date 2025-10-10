Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування





Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією самою ф'ючерсною парою. MEXC пропонує трейдерам два варіанти: односторонній режим і режим хеджування. Розуміння фундаментальних відмінностей між цими двома режимами та вибір того, який відповідає вашій стратегії, є важливим для ефективного управління ризиками та реалізації складніших торгових підходів.





У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами односторонній режим означає, що за однією ф'ючерсною парою можна утримувати тільки позицію в одному напрямку. Ви не можете утримувати одночасно лонг і шорт позиції. Наприклад, якщо трейдер вже утримує 5 лонг позицій у безстрокових ф'ючерсах BTCUSDT , а потім відкриває шорт позицію, система компенсує її наявною лонг позицією, замість того, щоб створювати окрему шорт позицію.





Режим хеджування, навпаки, дозволяє утримувати лонг і шорт позиції одночасно в одній і тій самій ф'ючерсній парі. Це дозволяє трейдерам займати позиції в обох напрямках одночасно. Наприклад, якщо трейдер утримує 5 лонг позицій у безстрокових фʼючерсах BTCUSDT , то він також може відкрити 3 шорт позиції. Система буде реєструвати ці позиції окремо, а PNL для кожної сторони буде розраховуватися незалежно.













В односторонньому режимі трейдери можуть одночасно утримувати позиції тільки в одному напрямку. Якщо ордер розміщується в протилежному напрямку, система автоматично компенсує наявну позицію, а не створює нову.









Односторонній режим вимагає від трейдерів зосередитися на єдиному прогнозі ринку, бичачому або ведмежому. Це усуває необхідність одночасно управляти позиціями в обох напрямках, що зменшує складність прийняття рішень і дозволяє трейдерам формувати чіткіші та простіші стратегії.









Завдяки своїй однонаправленості односторонній режим дозволяє трейдерам швидше входити на ринок і виходити з нього. Нема потреби спочатку закривати протилежну позицію, що прискорює виконання ордера.









Трейдери можуть зосередитися на ризиках і прибутковості одного напрямку ринку, що полегшує встановлення та управління рівнями стоп-лосу і тейк-профіту. Однак, якщо ринок змінить напрямок, трейдери в односторонньому режимі можуть втратити можливості для отримання прибутку або зазнати більших збитків. Цей режим також може обмежувати можливість повною мірою скористатися волатильністю ринку, оскільки прибуток можна реалізувати лише в одному напрямку.









Якщо вже є лонг позиція і розміщується шорт ордер, то він спочатку компенсує наявну лонг позицію.

Якщо шорт ордер менший за лонг позицію, то вона буде частково зменшена.

Якщо шорт ордер дорівнює лонг позиції, то вона буде повністю закрита.

Якщо шорт ордер більший за лонг позицію, то вона буде повністю закрита, а для решти кількості буде відкрита нова шорт позиція.









Сценарій 1 (зменшення позиції): ви маєте лонг позицію на 10 BTC. Якщо ви відкриєте шорт позицію в розмірі 5 BTC, то ваша лонг позиція зменшиться до 5 BTC.

Сценарій 2 (зміна позиції): ви маєте лонг позицію на 10 BTC. Якщо ви потім відкриєте шорт позицію на 15 BTC, то ваша лонг позиція на 10 BTC буде повністю закрита, а система відкриє нову шорт позицію на 5 BTC.









Переваги: чітка логіка, просте управління й інтуїтивне керування позиціями, що зменшує ризик операційних помилок. Добре підходить для трейдерів, які мають чітке уявлення про напрямок ринку.

Недоліки: обмежена гнучкість, оскільки не дозволяє застосовувати стратегії хеджування, які вимагають одночасного утримання лонг і шорт позицій.

Користувачі, яким це підійде: початківці, трейдери, які слідують за трендом, та інвестори, які віддають перевагу простому управлінню позиціями.





У режимі хеджування трейдери можуть одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією самою торговою парою.









Режим хеджування забезпечує більшу гнучкість, дозволяючи трейдерам балансувати лонг і шорт позиції або коригувати ризик залежно від ринкових умов та стратегії.









Утримуючи лонг і шорт позиції, трейдери можуть хеджувати ризики, пов'язані з невизначеністю та волатильністю ринку. Це допомагає зменшити загальний ризик і мінімізувати вплив раптових коливань цін. Однак режим хеджування вимагає більш просунутих технічних навичок, суворого дотримання дисципліни управління ризиками та глибокого розуміння динаміки ринку. Трейдери повинні ретельно оцінити свої знання і досвід, перш ніж застосовувати режим хеджування на складних або волатильних ринках.









Припустімо, ви маєте лонг позицію на 10 BTC. У режимі хеджування, якщо ви відкриєте шорт позицію на 5 BTC, ви отримаєте лонг позицію на 10 BTC і шорт позицію на 5 BTC одночасно.









Переваги: забезпечує високу стратегічну гнучкість і є необхідним для просунутих стратегій, таких як хеджування та фіксація прибутку.

Недоліки: управління позиціями є складнішим, що вимагає від трейдерів ретельного управління маржею і ризиком двох незалежних позицій.

Користувачі, яким це підійде: досвідчені професійні трейдери, арбітражні трейдери й інвестори, яким необхідно управляти ризиками довгострокових позицій.









Ми будемо використовувати ф'ючерси USDT-M як приклад для покрокової інструкції. Процес для ф'ючерсів Coin-M є таким самим.









Увійдіть на вебсайт MEXC і виберіть Ф'ючерси USDT-M у вкладці Ф'ючерси у верхній панелі навігації, щоб перейти на сторінку торгівлі. Клацніть на кнопку налаштувань у верхньому правому кутку сторінки.









На панелі Уподобання клацніть на Режим позиції. Ви можете вибрати між Режимом хеджування й Одностороннім режимом. Після вибору клацніть на Підтвердити, щоб завершити налаштування.













1) Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть у свій акаунт. Торкніться кнопки Ф'ючерси внизу головної сторінки.

2) Торкніться позначки "..." у верхньому правому кутку.

3) Виберіть Налаштування.

4) Торкніться Режим позиції.

5) Виберіть між Режимом хеджування й Одностороннім режимом. Після вибору зміна набуде чинності миттєво.









Примітка: якщо у вас є відкриті ордери або наявні позиції, перемикання режиму позиції не допускається. Перед зміною режиму позиції необхідно спочатку скасувати ордери або закрити позиції.





Між одностороннім режимом і режимом хеджування немає абсолютних переваг або недоліків. Кожен з них призначений для різних торгових стратегій і уподобань щодо ризику. Для початківців початок роботи з одностороннього режиму і зосередження уваги на напрямку ринку пропонує стабільнішу основу. Для досвідчених трейдерів, які прагнуть реалізувати складніші стратегії, режим хеджування відкриває більшу гнучкість і додаткові можливості. Розуміючи власний стиль торгівлі та вибираючи режим, який найкраще відповідає вашим потребам, ви можете користуватися фʼючерсами MEXC з більшою впевненістю і точністю.





