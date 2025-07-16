Інвестування в криптовалюту часто передбачає відстеження декількох токенів. В процесі щоденної торгівлі зазвичай виникає необхідність спостерігати за трендами різних токенів протягом різних періодів чІнвестування в криптовалюту часто передбачає відстеження декількох токенів. В процесі щоденної торгівлі зазвичай виникає необхідність спостерігати за трендами різних токенів протягом різних періодів ч
Навчання/Посібник для початківців/Ф'ючерси/Як змінити ...іка K-лінії

Як змінити макет ф'ючерсного графіка K-лінії

Інвестування в криптовалюту часто передбачає відстеження декількох токенів. В процесі щоденної торгівлі зазвичай виникає необхідність спостерігати за трендами різних токенів протягом різних періодів часу і порівнювати різні токени. Для того, щоб підвищити зручність торгівлі користувачів, на MEXC Ф'ючерси було запущено функцію кількох графіків, що дозволяє користувачам одночасно переглядати кілька графіків K-лінії на одному екрані.

1. Переваги відображення кількох графіків


1.1 Підвищення ефективності моніторингу


Наразі MEXC Ф'ючерси дозволяють користувачам відображати до 4 графіків на одному екрані, пропонуючи різні варіанти компонування для різної кількості графіків. Користувачі можуть вибрати бажаний макет відповідно до своїх потреб.

Завдяки відображенню декількох графіків користувачі можуть не тільки переглядати тренди декількох токенів на графіках K-лінії одночасно, але й спостерігати за ринковими тенденціями одного і того ж токена протягом різних періодів часу, уникаючи необхідності частого перемикання і налаштування, тим самим підвищуючи ефективність моніторингу.

1.2 Підвищення ефективності при торгівлі декількома токенами


Під час відображення кількох графіків K-лінії різних токенів на одному екрані користувачі можуть просто клацати різні вікна, щоб розмістити ордери на відповідні токени на панелі ордерів. Це економить час порівняно зі старим способами перемикання сторінок і підвищує ефективність торгівлі, що особливо вигідно під час частих коливань ринку.

Зверніть увагу, що при використанні функції кількох графіків ви не зможете швидко здійснювати торгові операції безпосередньо на графіку К-лінії. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як швидко проводити торгові операції на графіку K-ліній, ви можете прочитати статтю "Як здійснювати торгові операції на графіку K-лінії".

1.3 Налаштування торгової сторінки


Користувачі також можуть персоналізувати кожне вікно відображення графіку відповідно до своїх уподобань, включаючи зовнішній вигляд K-лінії, відображення індикаторів, малювання ліній і т.д.

2. Як змінити макет торгового графіка K-лінії на вебсайті


Наразі функція відображення декількох графіків доступна лише на вебсайті. Ми продемонструємо на прикладі торгівлі ф'ючерсами USDT-M на сайті.

2.1 Налаштування відображення декількох графіків на сторінці торгівлі ф'ючерсами


Відкрийте й увійдіть на офіційну головну сторінку MEXC. У верхній навігаційній панелі наведіть курсор миші на [Ф'ючерси] і виберіть [ф'ючерси USDT-M].


На сторінці торгівлі ф'ючерсами клацніть на позначку вікна у верхньому правому куті графіку K-лінії. Виберіть потрібний вам варіант відображення декількох графіків. Тут ми продемонструємо це на прикладі опції з 4 вікон [⊞].


Після клацання на [⊞], графіки K-лінії переключаться на макет з 4 вікон. Якщо вам здається, що вікна замалі, ви також можете клацнути на позначку розгортання у верхньому правому куті графіку K-лінії, щоб переключитися на повноекранне відображення.


2.2 Як відображати різні токени в різних вікнах


Після налаштування відображення декількох графіків клацніть на вікно, яке ви хочете змінити. Потім виберіть позначку [▼] поруч з токеном у верхньому лівому кутку, клацніть на токен, який ви хочете відобразити, і зміни будуть застосовані. Як показано на анімації, ми налаштували друге вікно для відображення безстрокових ф'ючерсів BTC USDT.


Якщо ви не бачите потрібний токен у спливному меню, ви можете додати його за допомогою функції пошуку. Як показано на анімації, ми налаштували третє вікно для відображення безстрокових ф'ючерсів EOS USDT за допомогою функції пошуку.



Якщо ви хочете додати ф’ючерсні торгові пари зі свого списку обраних, ви можете вибрати їх з області швидкого перегляду під панеллю навігації. Як показано на анімації, ми налаштували четверте вікно для відображення безстрокових ф’ючерсів ETH USDT.


2.3 Як швидко торгувати в режимі кількох графіків


Клацніть на вікно ф'ючерсної пари, якою ви хочете торгувати, і панель ордерів з правого боку автоматично налаштується.

Як показано на зображенні, ми вибрали безстрокові ф'ючерси ETH USDT у четвертому вікні, а панель ордерів праворуч налаштували на ETH. Після вибору режиму маржі, кредитного плеча і кількості ви можете вибрати лонг або шорт позицію.


2.4 Як налаштувати різні вікна


Як і під час торгівлі, коли ви вибираєте вікно, ви можете налаштувати час K-лінії, вигляд K-лінії, індикатори, параметри ціни (остання ціна, індексна ціна, справедлива ціна), малювання ліній тощо для цього вікна.

Як показано на анімації, ми вибрали друге вікно для ф'ючерсів BTC USDT і змінили вигляд K-лінії з суцільної на порожнисту.


Потім, як показано на анімації нижче, ми вибрали третє вікно для ф'ючерсів EOS USDT, клацнули на позначку зі стрілкою зліва від графіку К-лінії, щоб відкрити інструмент малювання, і знову клацнули на позначку зі стрілкою, щоб приховати інструмент малювання. Ви можете використовувати цей інструмент для малювання ліній на графіках K-лінії.

Щоб дізнатися більше про функцію малювання, ви можете прочитати розділ "Як використовувати інструменти малювання (базова K-лінія)". Ми не будемо заглиблюватися в цю тему тут.


Функція відображення декількох графіків MEXC працює для обох режимів, не тільки для графіків K-лінії в режимі "Базова", але і для режиму "TradingView" для спотової і ф'ючерсної торгівлі. Спосіб налаштування в режимі "TradingView" такий самий, як і в режимі "Базова". Не вагайтеся і вивчайте його.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною консультацією. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

