Що таке прогнозовані ф'ючерси: простий і доступний спосіб торгівлі ф'ючерсами

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами приваблює безліч інвесторів завдяки високому кредитному плечу та можливості отримувати прибуток як на зростанні, так і на падінні ринку. Однак складні механізми, як-от маржа, кредитне плече та ціна ліквідації часто відлякують новачків. Щоб знизити бар'єр для входу, платформа MEXC запустила продукт « Прогнозовані ф'ючерси ». Ця функція усуває складність традиційної торгівлі ф'ючерсами та повертає її до основного принципу: передбачення, чи зросте, чи знизиться ринок.

















Прогнозовані ф'ючерси дозволяють трейдерам передбачати, чи зросте, чи знизиться ціна криптовалюти протягом заданого проміжку часу. Кожна ф'ючерсна позиція представляє прогноз трейдера щодо напрямку руху ціни. Якщо прогноз виявиться правильним, трейдер отримує виплату. Якщо ж прогноз неправильний, збиток трейдера обмежується сумою в USDT, розміщеною на цю позицію.









Прибуток: потенційний заробіток від позиції за прогнозованими ф'ючерсами.

Кількість: сума в USDT, яку ви інвестуєте, і яка також є вашим максимальним можливим збитком.

Вгору: вибір «Вгору» означає, що ви вважаєте, що індексна ціна буде вищою на момент розрахунку.

Вниз: вибір «Вниз» означає, що ви вважаєте, що індексна ціна буде нижчою на момент розрахунку.

Сума розрахунку = капітал + прибуток.

Прибуток = інвестований капітал × виплата.









Підтвердити, щоб надіслати ордер. Увійдіть у свій акаунт MEXC і перейдіть на сторінку торгівлі прогнозованими ф'ючерсами. Виберіть торгову пару, наприклад BTCUSDT . Виберіть одиницю часу строку дії (доступні варіанти: 5 хвилин, 10 хвилин, 30 хвилин, 1 година або 1 день). Вкажіть кількість ордера, після чого виберіть, чи очікуєте ви, що ціна зросте чи знизиться до моменту завершення. Нарешті, клацніть на, щоб надіслати ордер.





















Якщо ваш прогноз виявився правильним, ви отримаєте суму розрахунку після завершення строку дії ф'ючерсів.

Сума розрахунку = капітал + прибуток

Прибуток = капітал × виплата





Якщо ваш прогноз неправильний, ф'ючерси завершаться без виплати. Вкладений капітал за цими ф'ючерсами вважатиметься ваший збитком й зарахується до щоденного ліміту збитків.





Якщо результат не є ані вищим, ані нижчим за ціну входу (тобто індексна ціна при завершенні дорівнює ціні страйку), ви отримаєте суму розрахунку, що дорівнює вкладеному капіталу. У такому разі не буде ні прибутку, ні збитку.





Сума розрахунку для кожних ф'ючерсів базується на вкладеному капіталі та виплаті, що діяла на момент подання заявки.





Приклад: припустимо, поточна виплата становить 87%, і ви інвестуєте 10 USDT, щоб спрогнозувати майбутню ціну BTC:

Якщо ваш прогноз правильний, ви отримаєте загалом 18,7 USDT, з яких 8,7 USDT — це прибуток;

Якщо ваш прогноз неправильний, ви втратите 10 USDT вкладеного капіталу;

Якщо результат — нічия, ви отримаєте назад вкладений капітал 10 USDT без прибутку чи збитку.





Примітка: прибуток = вкладений капітал × виплата.









Виплата розраховується внутрішньо на основі волатильності активу та ринкових ризиків на певний момент часу й може змінюватися. Виплата фіксується під час відкриття угоди й залишається сталою для цієї конкретної угоди. Актуальні значення виплати за напрямками «вгору» та «вниз» відображаються безпосередньо в зоні торгівлі.





Як показано на зображенні нижче, поточна виплата становить 82%. Якщо ви інвестуєте 5 USDT у прогноз, і він виявиться правильним, ви отримаєте суму розрахунку 9,1 USDT, з яких 4,1 USDT — це прибуток.













Щод енний ліміт збитків : кожен трейдер має максимальний щоденний ліміт збитків у розмірі 3000 USDT, що включає потенційні збитки від відкритих ордерів. Цей ліміт автоматично контролюється платформою, і ви не зможете розмістити ордер, який спричинить перевищення щоденного ліміту. Для цілей розрахунку щоденного ліміту збитків вкладений капітал у відкритих прогнозованих ф'ючерсах враховується як потенційний збиток.

Ліміт відкритих прогнозованих ф'ючерсів : одночасно ви можете утримувати не більше 4 відкритих прогнозованих ф'ючерсів.

Щод енний ліміт угод : ви можете здійснити до 50 угод із прогнозованими ф'ючерсами на добу.

Ціновий ліміт: кожні окремі прогнозовані ф'ючерси також мають ціновий ліміт для зниження потенційних фінансових ризиків. Актуальний ціновий ліміт відображається на платформі.





MEXC залишає за собою право змінювати щоденний ліміт збитків, ліміт на кількість відкритих прогнозованих ф'ючерсів або ціновий ліміт у будь-який час. Зміни не впливають на вже відкриті прогнозовані ф'ючерси та не оголошуються окремо.









Ні. Прогнозовані ф'ючерси не можна закривати до закінчення строку дії. Після розміщення ордера угода залишатиметься відкритою до моменту її завершення.









Розрахункова вартість визначається автоматично на основі індексної ціни базового активу на момент завершення строку дії прогнозованих ф'ючерсів.









Усі прогнозовані ф'ючерси розраховуються в USDT. Якщо ваш прогноз виявився правильним, виплата в USDT буде безпосередньо зарахована на ваш ф'ючерсний рахунок. Якщо прогноз виявився хибним, збитком після завершення строку дії ф'ючерсу буде маржа, яку ви внесли для цих прогнозованих ф'ючерсів. Ця сума також буде врахована у межах вашого щоденного ліміту збитків (як описано вище).









Прогнозовані ф'ючерси наразі не підтримують торгівлю через API.









Щоб краще зрозуміти роль прогнозованих ф'ючерсів MEXC, нижче наведено повне порівняння з традиційними ф'ючерсами USDT-M на MEXC.





Пункт Прогнозовані ф'ючерси MEXC Традиційні безстрокові ф'ючерси MEXC Складність торгівлі Дуже низька, потрібно лише передбачити напрям руху. Висока, потрібно керувати кредитним плечем, маржею та позиціями. Основний ризик Фіксований, максимальні збитки обмежені сумою інвестиції. Змінний, існує ризик ліквідації (маржин-кол). Кредитне плече / маржа Не потрібно встановлювати кредитне плече або маржу. Трейдер має вибрати кредитне плече та режим маржі. Період утримання Фіксований і дуже короткий (наприклад, 60 секунд). Гнучкий, можна утримувати без обмежень (безстроково). Розрахунок прибутку Фіксована виплата, відома заздалегідь. Плаваючий PNL, залежить від зміни ціни та кредитного плеча. Цільова аудиторія Початківці та трейдери, які прагнуть простоти. Досвідчені професійні трейдери.









Зручна точка входу для початківців : якщо вам цікава торгівля ф'ючерсами, але її складність вас відлякує, прогнозовані ф'ючерси є ідеальним першим кроком. Вони дають змогу спробувати передбачити напрямок ринку в межах чітко визначених і контрольованих ризиків.

Швидка спекуляція на ринку : коли ринок демонструє чіткий короткостроковий імпульс, наприклад, після виходу важливих економічних даних, прогнозовані ф'ючерси дозволяють швидко реагувати без потреби відкривати складну безстрокову позицію.

Торгівля в коротких часових межах: завдяки надкоротким періодам утримання угоди можна укладати навіть у вільні проміжки часу, що забезпечує високу гнучкість для користувачів, які не можуть постійно стежити за ринком.













Використовуючи продукт MEXC Прогнозовані ф'ючерси, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Розкриттям ризиків та відмовою від відповідальності щодо прогнозованих ф'ючерсів , а також розумієте та приймаєте їх.





Торгівля цифровими активами та пов'язаними з ними продуктами, зокрема прогнозованими ф'ючерсами, пов'язана з високим ризиком і може призвести до значних збитків. Ви самостійно несете відповідальність за свої торгові рішення і, за потреби, маєте звернутися до незалежного консультанта. Минулі результати цифрових активів і пов'язаних з ними продуктів не гарантують майбутніх результатів. Інвестуйте лише ті суми, які ви готові повністю втратити.







