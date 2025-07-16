Як брати участь в M-Day

1. Що таке M-Day M-Day — це спеціальна ф'ючерсна подія на MEXC. Беручи участь у M-Day, ви можете отримати безплатні Скрині чудес та винагороди у вигляді ф'ючерсних бонусів. За кожні 45 000 USDT в обся1. Що таке M-Day M-Day — це спеціальна ф'ючерсна подія на MEXC. Беручи участь у M-Day, ви можете отримати безплатні Скрині чудес та винагороди у вигляді ф'ючерсних бонусів. За кожні 45 000 USDT в обся
1. Що таке M-Day


M-Day — це спеціальна ф'ючерсна подія на MEXC. Беручи участь у M-Day, ви можете отримати безплатні Скрині чудес та винагороди у вигляді ф'ючерсних бонусів. За кожні 45 000 USDT в обсязі торгівлі ви отримаєте одну Скриню чудес. Чим більше ви торгуєте, тим більше скринь ви отримуєте і тим вищі ваші шанси знайти перлини.

2. Чому варто брати участь в M-Day


Участь в M-Day пропонує наступні переваги:
  • Користувачі, які знаходять перлини або золото, можуть отримати значні винагороди у вигляді ф'ючерсних бонусів.
  • Ф'ючерсні бонуси можна використовувати як маржу, а будь-який отриманий прибуток можна зняти.
  • Користувачі, які не знаходять перлини, все одно можуть розділити окремий призовий пул токенів, що розподілятиметься пропорційно залежно від кількості наявних Скринь чудес.

3. Як взяти участь в M-Day


3.1 Вебсайт


Відвідайте офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у систему. На панелі навігації виберіть Події та клацніть на Ф'ючерси M-Day, щоб перейти на сторінку події M-Day.


На сторінці «Ф'ючерси M-Day» прокрутіть униз, щоб переглянути статус подій за датою. Знайдіть подію M-Day в процесі та клацніть на неї. Потім клацніть на кнопку Зареєструватись, щоб приєднатися.


Після успішної реєстрації з'явиться повідомлення Реєстрація виконана.


Після реєстрації, якщо ви продовжите торгувати протягом періоду події та відповідаєте вимогам щодо обсягу торгівлі, система автоматично збільшить кількість ваших скринь. Немає потреби реєструватися знову.

Після оголошення результатів ви можете повернутися на сторінку «M-Day – Ф'ючерси», щоб перевірити, чи виграли ви. Винагороди будуть розподілені протягом розрахункового періоду.

3.2 Застосунок


1) Увійдіть у застосунок MEXC та торкніться M-Day на головній сторінці.
2) На сторінці «M-Day» прокрутіть униз, щоб переглянути статус подій за датою. Знайдіть подію M-Day в процесі та торкніться її, щоб побачити кнопку реєстрації. Торкніться Зареєструватись, щоб приєднатися.
3) Після реєстрації з'явиться спливне вікно Реєстрація виконана.
4) Після реєстрації, якщо ви продовжите торгувати під час події та відповідатимете критеріям для отримання Скринь чудес, система автоматично оновить кількість ваших скринь. Немає потреби реєструватися повторно.


Після оголошення результатів виграшу ви можете повернутися на сторінку M-Day, щоб побачити ваш приз. Винагороди будуть розподілені протягом розрахункового періоду.

Як фірмова подія MEXC, M-Day продовжуватиме пропонувати ексклюзивні переваги для ф'ючерсних трейдерів. Запрошуємо вас взяти участь і отримати чудовий досвід.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Усі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Події MEXC Ф'ючерси: повний посібник із максимізації винагород під час торгівлі

У конкурентному світі торгівлі криптовалютними ф'ючерсами надзвичайно важливо обрати платформу, яка не лише забезпечує стабільну та ефективну торгівлю, але й постійно пропонує додаткові переваги. Плат

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

