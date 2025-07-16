Як брати участь в M-Day









M-Day — це спеціальна ф'ючерсна подія на MEXC. Беручи участь у M-Day, ви можете отримати безплатні Скрині чудес та винагороди у вигляді ф'ючерсних бонусів. За кожні 45 000 USDT в обсязі торгівлі ви отримаєте одну Скриню чудес. Чим більше ви торгуєте, тим більше скринь ви отримуєте і тим вищі ваші шанси знайти перлини.









Участь в M-Day пропонує наступні переваги:

Користувачі, які знаходять перлини або золото, можуть отримати значні винагороди у вигляді ф'ючерсних бонусів.

Ф'ючерсні бонуси можна використовувати як маржу, а будь-який отриманий прибуток можна зняти.

Користувачі, які не знаходять перлини, все одно можуть розділити окремий призовий пул токенів, що розподілятиметься пропорційно залежно від кількості наявних Скринь чудес.













Події та клацніть на Ф'ючерси M-Day, щоб перейти на сторінку події M-Day. Відвідайте офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у систему. На панелі навігації виберітьта клацніть на, щоб перейти на сторінку події M-Day.









На сторінці «Ф'ючерси M-Day» прокрутіть униз, щоб переглянути статус подій за датою. Знайдіть подію M-Day в процесі та клацніть на неї. Потім клацніть на кнопку Зареєструватись, щоб приєднатися.









Після успішної реєстрації з'явиться повідомлення Реєстрація виконана.









Після реєстрації, якщо ви продовжите торгувати протягом періоду події та відповідаєте вимогам щодо обсягу торгівлі, система автоматично збільшить кількість ваших скринь. Немає потреби реєструватися знову.





Після оголошення результатів ви можете повернутися на сторінку «M-Day – Ф'ючерси», щоб перевірити, чи виграли ви. Винагороди будуть розподілені протягом розрахункового періоду.









1) Увійдіть у застосунок MEXC та торкніться M-Day на головній сторінці.

2) На сторінці «M-Day» прокрутіть униз, щоб переглянути статус подій за датою. Знайдіть подію M-Day в процесі та торкніться її, щоб побачити кнопку реєстрації. Торкніться Зареєструватись, щоб приєднатися.

3) Після реєстрації з'явиться спливне вікно Реєстрація виконана.

4) Після реєстрації, якщо ви продовжите торгувати під час події та відповідатимете критеріям для отримання Скринь чудес, система автоматично оновить кількість ваших скринь. Немає потреби реєструватися повторно.









Після оголошення результатів виграшу ви можете повернутися на сторінку M-Day, щоб побачити ваш приз. Винагороди будуть розподілені протягом розрахункового періоду.





Як фірмова подія MEXC, M-Day продовжуватиме пропонувати ексклюзивні переваги для ф'ючерсних трейдерів. Запрошуємо вас взяти участь і отримати чудовий досвід.







