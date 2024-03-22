MEXC'de USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri için Kapsamlı Kılavuz





Bu içerik, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için, MEXC USDT-M vadeli işlemlerine kapsamlı bir genel bakış sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. MEXC'de verimli ve güvenli bir şekilde nasıl işlem yapılacağına dair eğitimler içermektedir.









USDT-M vadeli işlemleri, kâr ve zararların hesaplanmasında hem marjin hem de para birimi olarak, ABD dolarına sabitlenmiş stabil coin olan USDT'nin kullanıldığı vadeli işlem sözleşmelerini ifade eder.









MEXC USDT-M Vadeli İşlemleri, fiyatlandırma ve uzlaştırma birimi olarak USDT kullanılan bir tür dijital para birimi türevidir. Öne çıkan özellikleri şunlardır: ① 1 ila 200x arasında ayarlanabilen kaldıraç ile yüksek kaldıraçlı alım satım desteği, kaldıraç kullanılarak küçük sermayeyle büyük getiriler elde edilmesine olanak tanır. ② Hem long hem de short pozisyonlarda sunulan bu destek, kullanıcıların hem long hem de short yönler için bağımsız kaldıraçla tek bir sözleşmede aynı anda long ve short pozisyonlar tutabilmesini sağlar. Aynı anda long ve short pozisyon tutarken, kullanıcıların risk limiti seviyelerine göre ilgili marjini tahsis etmeleri gerekir. ③ Farklı kullanıcıların risk tercihlerine ve alım satım stratejilerine hitap eden çapraz ve izole marjin modları dahil olmak üzere birden fazla marjin modu arasında seçim yapılabilir.





Buna ek olarak MEXC, %0 piyasa yapıcı işlem ücreti ve yalnızca %0,01 piyasa alıcı işlem ücreti ile son derece düşük işlem ücretlerine sahiptir. Ayrıca, kullanıcılar platform tokeni olan MX'i kullanarak piyasa alıcı işlem ücretini dengeleyebilir ve ek %10 indirimden yararlanarak işlem maliyetlerini düşürebilirler.









3.1 MEXC hesabınıza giriş yapın ve USDT-M sürekli vadeli işlemleri seçeneğini seçin.









3.2 İşlem çiftini seçin.









3.3 Marjin modunu belirleyin. MEXC hem izole marjin hem de çapraz marjin modunu destekler.





Bu iki marjin modu arasındaki farklar şu şekildedir:





İzole marjin modunda, her pozisyona belirli bir miktar marjin tahsis edilir. Bir pozisyonun marjini, sürdürme marjini seviyesinin altına düşerse, pozisyon likidite edilir. Ayrıca, bu pozisyona marjin eklenebilir veya azaltılabilir.





Çapraz marjin modunda, ilgili varlık için tüm pozisyonlar aynı marjini paylaşır. Likidasyon durumunda, yatırımcılar bu varlık altındaki tüm marjini ve tüm pozisyonları kaybedebilirler.









3.4 Kaldıraç çarpanını belirleyin.









3.5 Emir türünü seçtikten sonra fiyatı ve miktarı belirleyin.





MEXC beş farklı emir türünü destekler: ① Limit Emri ② Piyasa Emri ③ Tetikleme Emri ④ Takip Eden Zarar Durdur Emri ⑤ Yalnızca Yayınla Emri





① Limit emri, belirli veya daha iyi bir fiyattan alış veya satış anlamına gelir, ancak emrin işleme alınması garanti edilmez.





② Piyasa emri, piyasadaki mevcut en iyi fiyattan hızlı alış veya satış anlamına gelir.





③ Tetikleme emri, kullanıcıların tetikleme fiyatını, emir fiyatını ve miktarı önceden ayarlamasına olanak tanır. Piyasa fiyatı tetikleme fiyatına ulaştığında, sistem otomatik olarak emir fiyatından bir emir verir.





④ Takip eden zarar durdur emri, piyasa geri çekildiğinde yatırımcının belirlediği emri bir strateji emri olarak piyasaya gönderir.





⑤ Yalnızca yayınla emri, emrin piyasada hemen işlem görmeyeceği anlamına gelir ve kullanıcının her zaman bir piyasa yapıcı olarak kalmasını sağlar. Emir, mevcut bir emirle anında eşleşecekse iptal edilir.





Bu beş emir türü ve aralarındaki belirli farklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Farklı Türlerde Vadeli İşlem Emirleri Verme başlıklı içeriğimize göz atın.









3.6 Long veya Short Pozisyon Seçimi









3.7 Pozisyon kapatma





Kullanıcılar, pozisyonlarını 3 farklı yöntemle kapatabilirler:





① [Tümünü Kapat] seçeneğine tıklandığında tüm limit emirleri iptal edilir ve tüm pozisyonlar piyasa fiyatından kapatılır.





② [Hızlı Kapat] seçeneğine tıklandığında, tüm pozisyonlar piyasa fiyatından tek seferde kapatılır. Bu işlev, belirtilen pozisyonların hızlı bir şekilde kapatılmasını sağlar.





③ Fiyat ve miktarı girin, ardından [Long Kapat] seçeneğine tıklayın.













4.1 Sektördeki en düşük işlem ücreti oranlarından yararlanmak için MX tutun.





Vadeli işlem hesabınıza MX aktardığınızda, MX Kesintisi özelliği ile MX kullanarak USDT-M vadeli işlem ücretlerinizi %10 indirimle ödeyebilirsiniz. Hesabınızda MX kalmaması durumunda, bu özellik devre dışı bırakılmış sayılır. Art arda 15 gün boyunca spot hesabınızda en az 1.000 MX tutarsanız, vadeli işlem ücretlerinde %50 indirimden yararlanabilirsiniz.





4.2 Mükemmel Piyasa Derinliği ile Adil Alım Satım





MEXC, yüksek kaliteli projeleri keşfetme ve tanıtma konusunda bir üne sahiptir. MEXC, uzun yıllara dayanan sektör deneyimi sayesinde dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştır ve 170'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Bu geniş kullanıcı tabanı, MEXC vadeli işlem alım satımının derinliğine ve dengesine katkıda bulunarak piyasada hem derinliği hem de adaleti sağlar.





4.3 Üstün Güvenlik ve İstikrar





MEXC, sektördeki en güvenli borsalardan biri olarak bilinir ve kullanıcılara kimlik doğrulama, iki faktörlü kimlik doğrulama ve kimlik avı önleme kodları gibi çok sayıda güvenlik önlemi sunar. Ayrıca, MEXC'nin alım satım sistemi, saniyede 1,4 milyon işlem gerçekleştirebilen, çığır açan bir verimlilik ve performans sergileyen, çok katmanlı ve çok kümeli bir mimari kullanmaktadır.









5.1 USDT-M Vadeli İşlem Sözleşmelerinde PNL Nasıl Hesaplanır?





Vadeli işlem PNL değeri kullanıcının açılış fiyatına, kapanış fiyatına ve işlem hacmine bağlıdır. Özel hesaplamalar için lütfen " Marjin ve PNL Hesaplaması " başlıklı içeriğimize göz atın.





5.2 USDT-M ve Coin-M Vadeli İşlemleri Arasındaki Farklar Nelerdir?





USDT-M vadeli işlemleri ile Coin-M vadeli işlemleri arasındaki en büyük fark, USDT-M sürekli vadeli işlemlerinin değerinin ve PNL hesaplamalarının referans para birimi olarak USDT'ye dayanması, Coin-M sürekli vadeli işlemlerinin ise marjin olarak ve PNL hesaplamaları için belirli bir kripto para birimi (Bitcoin veya Ethereum gibi) kullanmasıdır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen " USDT-M ve COIN-M Vadeli İşlemleri Arasındaki Farklar " başlıklı içeriğimize göz atın.





5.3 Aynı Anda Hem Long Hem Short Pozisyon Tutabilir miyim?





Evet, MEXC hedge modunu destekler ve kullanıcıların aynı sözleşmede hem long hem de short pozisyonları farklı kaldıraç oranlarıyla bağımsız olarak tutmalarına olanak tanır.





5.4 USDT-M Vadeli İşlemlerinde İşlem Ücreti Oranları Nedir?





USDT-M vadeli işlem emirlerinde Piyasa Yapıcı işlem ücreti oranı %0 ve Piyasa Alıcı işlem ücreti oranı %0,01'dir.





5.5 USDT-M Vadeli İşlemlerinde Desteklenen Maksimum Kaldıraç Nedir?





USDT-M vadeli işlemlerinde maksimum 200 kata kadar kaldıraç desteklenir.





5.6 USDT-M Vadeli İşlemlerinin Riskleri Nelerdir?





USDT-M sürekli vadeli işlemleri piyasada dalgalanmaları risklerine maruz kalır ve kaldıraçlı alım satım işlemleri kayıplara neden olabilir.





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