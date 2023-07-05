USDT-M ve COIN-M Vadeli İşlemleri Arasındaki Farklar

MEXC tarafından sağlanan USDT-M vadeli işlemler (USDT marjinli vadeli işlemler), USDT üzerine sabitlenmiş ve belirlenmiş doğrusal bir türev ürünüdür. USDT, ABD dolarının değerine bağlı bir stabil kripto para birimidir.
Tür
USDT-M Vadeli İşlemler
COIN-M Vadeli İşlemler
Yaygın olarak bilinen
Doğrusal Vadeli İşlemler
Tersine Vadeli İşlemler
Uzlaşma
USDT
|Çoklu Kripto Uzlaşma Mekanizması
Marjin
USDT
Çoklu Kripto
Boğa piyasası geldiğinde, yatırımcılar kripto varlıkları ellerinde tutmaya devam etme eğilimindedir. COIN-M vadeli işlemleri coinlerle belirlendiğinden, kârlar doğrudan kripto para biriminde uzun vadeli pozisyonlara dönüştürülür; bu, MEXC'lilerin uzun vadede kripto para biriktirmesinin mükemmel bir yoludur.
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