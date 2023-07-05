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USDT-M ve COIN-M Vadeli İşlemleri Arasındaki Farklar

#Temel
#Vadeli İşlemler
#Yeni Kullanıcılar
2023.07.6 MEXC
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1. USDT-M vadeli işlemleri nelerdir?


  • MEXC tarafından sağlanan USDT-M vadeli işlemler (USDT marjinli vadeli işlemler), USDT üzerine sabitlenmiş ve belirlenmiş doğrusal bir türev ürünüdür. USDT, ABD dolarının değerine bağlı bir stabil kripto para birimidir.

  • USDT uzlaşmalı vadeli işlemlerinin en büyük avantajı, MEXC'lilerin getiriyi yasal para birimi cinsinden kolayca hesaplayabilmesi ve USDT-M vadeli işlemlerini daha sezgisel hale getirmesidir.

  • USDT-M vadeli işlem marjinleri USDT cinsinden belirlenir.

  • Bir pozisyon açmadan önce lütfen vadeli işlem hesabınızda yeteri kadar USDT olduğundan emin olun.

  • MEXC şu anda yüzlerce USDT-M vadeli işlem çifti sunmaktadır. MEXC'liler vadeli işlem alım satım panelinin sol üst köşesinde seçim yapabilirler.


2. COIN-M vadeli işlemleri nelerdir？


  • MEXC tarafından sağlanan coin marjinli vadeli işlemler.

  • USD cinsinden ifade edilen ancak marjin olarak kripto para birimini kullanan bir vadeli işlem sözleşmesine tersine vadeli işlem denir.

  • BTC marjinli vadeli işlemleri örnek alalım, Bitcoin ilk marjin olarak veya kar ve zararı hesaplamak için kullanılır.

  • Coin marjinli vadeli işlemlerin en büyük avantajı, MEXC'lilerin sermaye kullanım verimliliğini artırabilmesi ve kripto para birimleri tutarken vadeli işlemler alım satımı yapabilmesidir.

  • Bir pozisyon açmadan önce, lütfen sözleşme hesabınızda yeteri kadar kripto para olduğundan emin olun.


3. USDT-M Vadeli İşlemler vs COIN-M Vadeli İşlemler


Tür
USDT-M Vadeli İşlemler
COIN-M Vadeli İşlemler
Yaygın olarak bilinen
Doğrusal Vadeli İşlemler
Tersine Vadeli İşlemler
Uzlaşma
USDT
Çoklu Kripto Uzlaşma Mekanizması
Marjin
USDT
Çoklu Kripto


4. Hangisini Seçmeliyim?


4.1 COIN-M Vadeli İşlemleri Neden Tercih Edilir?


  • MEXC'lilerin COIN-M vadeli işlemlerini seçmesinin en önemli nedenlerinden biri, uzun süre pozisyon tutmak isteyen yatırımcılar için ideal bir seçim olan pozisyon komisyonları sağlamasıdır.

  • Kripto para varlıklarının sahipleri, herhangi bir varlığı USDT'ye dönüştürmeden MEXC vadeli işlem alım satımında hedge ve alım satım yapabilir.

  • Başka bir deyişle, MEXC'lilerin herhangi bir kripto para birimini düşük bir fiyata satmasına gerek yoktur.

  • Boğa piyasası geldiğinde, yatırımcılar kripto varlıkları ellerinde tutmaya devam etme eğilimindedir. COIN-M vadeli işlemleri coinlerle belirlendiğinden, kârlar doğrudan kripto para biriminde uzun vadeli pozisyonlara dönüştürülür; bu, MEXC'lilerin uzun vadede kripto para biriktirmesinin mükemmel bir yoludur.

4.2 USDT-M Vadeli İşlemleri Neden Tercih Edilir?


  • MEXC'liler, USDT dışında başka bir kripto varlığa sahip olmadıklarında, USDT-M vadeli işlemlerini kullanmaya daha meyilli olabilirler.

  • MEXC tarafından sağlanan yüzlerce vadeli işlem çiftinin keyfini çıkarın ve sermaye kazancı elde etmeye çalışmak için 200 kata kadar kaldıraç yatırımı kullanın.

Sonuç


  • USDT-M vadeli işlemlerine karşı COIN-M vadeli işlemlerinin kendi avantajları vardır ve farklı kripto para birimleri marjin ve uzlaşma temel varlıkları olarak kullanılır.

  • MEXC'liler kendi ihtiyaçları doğrultusunda MEXC'de alım satım yapabilirler.


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