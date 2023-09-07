Bir Dakikada Bitcoin Satın Alın





İlk Bitcoin alımını yapacak yeni kullanıcılar için, öncelikle para yatırma işlemini tamamlamaları ve ardından hızlı bir şekilde Bitcoin satın almak için spot alım satım özelliğini kullanmaları önerilir.









İtibari para birimlerini kullanarak Bitcoin satın almak için doğrudan Kripto Al hizmetini kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Şu anda bu hizmet yalnızca belirli ülke ve bölgelerde mevcuttur. Bitcoin'i doğrudan platform dışından satın almayı düşünüyorsanız, garanti verilemediği için daha yüksek risklerin olduğunu size hatırlatmak isteriz. Lütfen bu riskleri göz önünde bulundurun ve dikkatli olun.









1. Adım: Resmi MEXC websitesine giriş yapın, sol üst köşedeki [Spot] menüsüne ve ardından tekrar [Spot] seçeneğine tıklayın.









2. Adım: "Ana" bölgede, işlem çiftinizi seçin. Şu anda MEXC, BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/TUSD ve çok daha fazla ana işlem çiftini desteklemektedir.









3. Adım: Örnek olarak BTC/USDT işlem çiftiyle alım yapmayı ele alalım. Aşağıdaki üç emir türünden birini seçebilirsiniz: ① Limit ② Piyasa ③ Stop-limit. Bu üç emir türünün farklı özellikleri vardır. Daha fazla ayrıntı için lütfen şu içeriğe göz atın: Farklı Spot Emir Türleri





① Limit Fiyatla Satın Alma





İstediğiniz alış fiyatını ve alış miktarını girin, ardından [BTC Al] seçeneğine tıklayın.





Minimum emir miktarının 5 USDT olduğunu lütfen dikkate alın. Belirlenen alış fiyatı piyasa fiyatından önemli ölçüde farklıysa, emir hemen işleme alınamayabilir ve aşağıdaki "Açık Emirler" bölümünde görüntülenir.









② Piyasa Fiyatıyla Satın Alma





İşlem tutarınızı veya işlem miktarınızı girin, ardından [BTC Al] seçeneğine tıklayın. Sistem, emri piyasa fiyatından hızlı bir şekilde işleme alacak ve Bitcoin satın almanıza yardımcı olacaktır. Minimum emir miktarının 5 USDT olduğunu lütfen dikkate alın.









③ Stop-limit





Stop-limit emirlerini kullanarak, tetikleme fiyatlarını, alış tutarlarını ve miktarlarını önceden ayarlayabilirsiniz. Piyasa fiyatı tetikleme fiyatına ulaştığında, sistem belirlenen fiyattan limit emri verecektir.





BTC/USDT işlem çiftini örnek olarak ele alalım. BTC'nin mevcut piyasa fiyatının 27.250 USDT olduğu senaryoda, teknik analize dayanarak, 28.000 USDT fiyatının yukarı yönlü bir trend başlatacağını öngörüyorsunuz. Tetikleme fiyatı 28.000 USDT ve alış fiyatı 28.100 USDT olarak ayarladığınız bir stop-limit emri verdiğinizi düşünelim. Bu durumda, Bitcoin fiyatı 28.000 USDT'ye ulaştığında, sistem hemen 28.100 USDT'den satın almak üzere bir limit emri verecektir. Emir 28.100 USDT ya da daha düşük bir fiyattan işleme alınabilir. Lütfen 28.100 USDT'nin bir limit fiyatı olduğunu ve piyasada yaşanan ani dalgalanmalarda emrin işleme alınamayabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.













1. Adım: MEXC Uygulamasına giriş yapın ve [Al-Sat] seçeneğine dokunun.









2. Adım: Emir türünü ve işlem çiftini seçin. Aşağıdaki üç emir türünden birini seçebilirsiniz: ① Limit ② Piyasa ③ Stop-limit. Bu üç emir türü arasındaki farklar için lütfen yukarıdaki "Websitesinden Bitcoin Satın Alma" bölümüne göz atın. Farklı bir işlem çiftine geçmek için [BTC/USDT] seçeneğine dokunabilirsiniz.









3. Adım: Örnek olarak BTC/USDT işlem çifti ile bir piyasa emri vermeyi ele alalım. [BTC Al] seçeneğine dokunun.







