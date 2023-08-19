MX Bölgesi Temmuz Ayı Etkinlik Raporu









MEXC, MX token sahiplerine özel olarak aylık ücretsiz airdrop etkinlikleri düzenleyerek MX sahiplerinin düzenli gelirini artırıyor. Platformda, Temmuz ayında 11 Launchpad ve 124 Kickstarter olmak üzere toplam 135 airdrop etkinliği gerçekleştirildi.





Temmuz ayındaki airdrop etkinliklerinde, yıllık %61'e varan getiri oranıyla 10 milyon doların üzerinde ödül dağıtıldı. Bu etkinliklerde dağıtılan airdrop tokenleri arasında SPACE, %768,67 oranında bir artış göstererek ayın en çok kazandıran airdrop tokeni oldu. Büyüme açısından ilk 5 projenin tümünün token fiyatları %200'ün üzerinde artış gösterdi.





Proje İsmi Airdrop Tarihi

(MX Taahhüt Tarihi)

Fiyat Artışı %

(2 Ağustos İtibarıyla)

SPACE 14 Temmuz 2023 %768,67 NOVA 14 Temmuz 2023 %534,2 PG 1 Temmuz 2023 %484,2 BEAI 21 Temmuz 2023 %274,56 NAC 10 Temmuz 2023 %209,0 ARC 28 Temmuz 2023 %196,8 SELO 19 Temmuz 2023 %169,84 CRE 22 Temmuz 2023 %160,93 ICT 10 Temmuz 2023 %131,62









Launchpad ve Kickstarter, MX Sahiplerine özel etkinliklerdir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.





Resmi MEXC websitesi ana sayfasında, gezinme çubuğundan [Spot] seçeneğini seçin. [Launchpad] ve [Kickstarter] etkinliklerine buradan ulaşabilirsiniz.









Etkinlik ayrıntıları sayfasına girdikten sonra, devam eden tüm etkinliklere tek tıkla katılmak için [Tek Tıkla Taahhüt Et] butonuna tıklayabilirsiniz. Hem Launchpad hem de Kickstarter etkinliklerine aynı anda katılabilirsiniz. MX tokenleriniz kilitlenmez.













Henüz MX Sahibi değilseniz ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX tokenleri satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz.





MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi için " 1 Dakikada MX Satın Alın " içeriğini okuyabilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.



