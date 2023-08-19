mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day
Ana Sayfa/Eğitim Rehberi/MX Bölgesi/Kazanç Etkinliği/MX Bölgesi Temmuz Ayı Etkinlik Raporu

MX Bölgesi Temmuz Ayı Etkinlik Raporu

#Temel
#Popüler Etkinlikler
#Spot
#MX
#Yeni Kullanıcılar
2023.08.19 MEXC
Paylaş

1. Temmuz Ayı Airdrop Etkinlikleri Veri Performansı


MEXC, MX token sahiplerine özel olarak aylık ücretsiz airdrop etkinlikleri düzenleyerek MX sahiplerinin düzenli gelirini artırıyor. Platformda, Temmuz ayında 11 Launchpad ve 124 Kickstarter olmak üzere toplam 135 airdrop etkinliği gerçekleştirildi.

Temmuz ayındaki airdrop etkinliklerinde, yıllık %61'e varan getiri oranıyla 10 milyon doların üzerinde ödül dağıtıldı. Bu etkinliklerde dağıtılan airdrop tokenleri arasında SPACE, %768,67 oranında bir artış göstererek ayın en çok kazandıran airdrop tokeni oldu. Büyüme açısından ilk 5 projenin tümünün token fiyatları %200'ün üzerinde artış gösterdi.

2023 Temmuz AyınınEn Yüksek Kaliteli 9 Tokeni

Proje İsmiAirdrop Tarihi
(MX Taahhüt Tarihi)
Fiyat Artışı %
(2 Ağustos İtibarıyla)
SPACE14 Temmuz 2023%768,67
NOVA14 Temmuz 2023%534,2
PG1 Temmuz 2023%484,2
BEAI21 Temmuz 2023%274,56
NAC10 Temmuz 2023%209,0
ARC28 Temmuz 2023%196,8
SELO19 Temmuz 2023%169,84
CRE22 Temmuz 2023%160,93
ICT10 Temmuz 2023%131,62

2. Token Airdrop Etkinliklerine Nasıl Katılırım?


Launchpad ve Kickstarter, MX Sahiplerine özel etkinliklerdir. Eğer MX tutuyorsanız, Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine katılmak için art arda en az 30 gün boyunca en az 1.000 MX tutmanız gerekir.

Resmi MEXC websitesi ana sayfasında, gezinme çubuğundan [Spot] seçeneğini seçin. [Launchpad] ve [Kickstarter] etkinliklerine buradan ulaşabilirsiniz.



Etkinlik ayrıntıları sayfasına girdikten sonra, devam eden tüm etkinliklere tek tıkla katılmak için [Tek Tıkla Taahhüt Et] butonuna tıklayabilirsiniz. Hem Launchpad hem de Kickstarter etkinliklerine aynı anda katılabilirsiniz. MX tokenleriniz kilitlenmez.

Launchpad ve Kickstarter etkinlikleri hakkında daha detaylı bilgi için "MEXC Launchpad Rehberi" ve "Kickstarter etkinliğine nasıl katılım sağlanır?" içeriklerini okuyabilirsiniz.

3. MX Satın Alma


Henüz MX Sahibi değilseniz ve ücretsiz airdrop etkinliklerine katılmak istiyorsanız, MEXC platformunda MX tokenleri satın almanız ve bunları belirli bir süre boyunca elinizde tutmanız gerekir. Bu koşulları yerine getirdiğinizde, etkinliklere katılmaya başlayabilirsiniz.

MX token satın alma hakkında daha fazla bilgi için "1 Dakikada MX Satın Alın" içeriğini okuyabilir ve ilgili adımları takip ederek MX satın alabilirsiniz.


Sorumluluk Reddi: Bu bilgiler yatırım, vergilendirme, hukuk, finans, muhasebe veya diğer ilgili hizmetler hakkında tavsiye sağlamaz ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya tutulması için tavsiye teşkil etmez. MEXC Akademi, bilgileri yalnızca referans amaçlı sağlar ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırımlarınızı dikkatli bir şekilde yapın. Platform, yatırım faaliyetleri kararlarınızdan sorumlu değildir.


Yeni Kullanıcı Avantajları

Kaydolun ve kolayca Yeni Kullanıcı Ödüllerini alın. 1.000 USDT Vadeli İşlem Bonusu sizi bekliyor.

Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
Uygulamayı İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM