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MEXC Launchpad Rehberi

2023.02.19 MEXC
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Uygulama

1. Adım: MEXC Launchpad hakkında bilgi edinin

  • Launchpad etkinliği hakkında bilgi sahibiyseniz bu içeriği geçebilirsiniz.
  • MEXC duyurusuna dokunarak güncel MEXC Launchpad etkinliği hakkında bilgi edinebilirsiniz.
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  • Tanıtım kısmından etkinlik hakkında bilgi edinin.
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  • Örneğin, DeHeroGame(AMG) Tanıtımı'na dokunun
Kısa Tanıtım
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Projenin Öne Çıkanları
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Değer Mantığı
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Token Tahsisi
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Token Satış Detayları
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Katılım
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Zaman Çizelgesi
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Not
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  • Ana bilgi paneline dönün, Launchpad etkinliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen dikkatlice okuyun.
  • MEXC Launchpad etkinliği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. 11t.png

2. Adım: MEXC Launchpad'e katılım

MEXC Uygulaması ana menüsünden Katılım Bağlantısına veya Launchpad'e dokunarak launchpad etkinliğine katılabilirsiniz.
  • Launchpad: Daha önce MEXC Launchpad'e katıldıysanız, Launchpad etkinliğine önceden katıldıysanız doğrudan bu simgeye tıklayabilirsiniz. 13t.png

3. Adım: Güncel Launchpad etkinliğini seçin

  • Hatırlatma'yı onaylamak için Tamam'a tıklayın veya gün içinde bu hatırlatmayla bir daha karşılaşmamak için Bugün bir daha hatırlatma'ya dokunun.
14t.png
 
  • MEXC Launchpad'in ne olduğunu buradan öğrenebilirsiniz.
15t.png
  • Sizin için bir örnek:
16t.png
  • Bu ekran görüntüsünden, proje adı, tokenin toplam arzı, proje, başlangıç zamanı gibi güncel etkinliğin genel bilgilerini görebilirsiniz.
  • Lütfen Geri Sayımının farkında olun, bu dikkate değer bir etkinliği kalan süreyi gösterir.
  • Bu durumda, DeHeroGame projesi hazırlanıyor olarak görüntülenir.
  • MX Özel bu etkinliğe katılmanın tek yolunun belirli bir miktarda MX tutmak olduğu anlamına gelir.
  • MX Özel'e dokunmadan önce, 1. Adım'da bahsettiğimiz bu etkinlikle ilgili tüm bilgileri anladığınızdan emin olmak için Ayrıntıları Görüntüle'ye dokunabilirsiniz.

4. Adım: Etkinliğe giriş

  • MX Özel'e dokunun.
17t.png
  • Belirli bir Launchpad projesine girdiğinizde, önceki ekran görüntüsüne benzer bir bilgi paneliniz olacaktır.
18t.png
  • Bu kısımdan, MX pozisyonunuz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
  • Bu simgeye dokunduktan sonra, MX pozisyonunuz 0 ise veri görüntülenmez.
19t.png
  • Bu nedenle, airdrop almaya hak kazanmak için yeterli miktarda MX satın almayı unutmayın.
  • Bu proje hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bu paneli inceleyin. Ayrıca 1. Adımda belirtilen bilgilerin aynısı bu kısımda görüntülenecektir.
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23t.png
  • Kayıt olmak için hazır olduğunuzda bu etkinliğe kendi iradenizle katılabilirsiniz.
  • Ayrıca güncel etkinlikler başlığı altında Geçmiş etkinlikler hakkında bilgi edinebilirsiniz, tüm etkinlikler hakkında bilgi edinmek için aşağı kaydırın.
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5. Adım: Ödül geçmişi

  • Belirli bir etkinliğe başarıyla katıldığınızda, ödül geçmişi bölümünden sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. 25t.png
  • Tarihleri seçin ve takvim simgesine tıklayın.
26t.png
  • Başlangıç Zamanı ve Bitiş Zamanını girin ve ardından Ara'ya dokunun
27t.png

Websitesi

1. Adım: MEXC Launchpad hakkında bilgi edinin

MEXC Launchpad'e açılır pencere bildirimlerinden veya Etkinlik bölümünden katılabilirsiniz.
  1. Etkinlik bölümünden,
28t.png
  1. Açılır pencere bildirimini aldığınızda, bu Launchpad etkinliğini öğrendiyseniz, bildirimi atlayın ve Şimdi Katıl'a tıklayın!
29t.png
  1. Ayrıca, MEXC Launchpad etkinliğine katılmak için Launchpad etkinliği hakkında bilgi edinmenizi öneririz.
  • Daha Fazla Bilgi'ye tıklayarak güncel MEXC Launchpad etkinliği hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • Tanıtım kısmından etkinlik hakkında bilgi edinin
30t.png
  • Örneğin, DeHeroGame(AMG) Tanıtımı'na tıklayın
Kısa Tanıtım
31t.png
Projenin Öne Çıkanları
32t.png
Değer Mantığı
33t.png
Token Tahsisi
34t.png
Token Satış Detayları
35t.png
Katılım
36t.png
Zaman Çizelgesi
37t.png
Not
38t.png
  • MEXC Launchpad etkinliği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz.
39t.png

2. Adım: MEXC Launchpad'e katılım

MEXC Uygulaması ana menüsünden Katılım Bağlantısına, açılır pencere bildirimine veya Etkinlik'e tıklayarak Launchpad etkinliğine katılabilirsiniz.

40t.png

  • Açılır pencere bildirimi
41t.png
  • Etkinlik
42t.png

3. Adım: Güncel Launchpad etkinliğini seçin

  • Hatırlatma'yı onaylamak için Kabul Et'e tıklayın veya gün içinde bu hatırlatmayla bir daha karşılaşmamak için Bugün bir daha hatırlatma'yı işaretleyin.
43t.png
  • MEXC Launchpad'in ne olduğunu buradan öğrenebilirsiniz.
44t.png
  • Sizin için bir örnek:
45t.png
  • Bu ekran görüntüsünden, proje adı, tokenin toplam arzı, proje, başlangıç zamanı gibi güncel etkinliğin genel bilgilerini görebilirsiniz.
  • Lütfen Geri Sayımının farkında olun, bu dikkate değer bir etkinliği kalan süreyi gösterir.
  • Bu durumda, DeHeroGame projesi hazırlanıyor olarak görüntülenir.
  • MX Özel bu etkinliğe katılmanın tek yolunun belirli bir miktarda MX tutmak olduğu anlamına gelir.
  • MX Özel'e dokunmadan önce, 1. Adım'da bahsettiğimiz bu etkinlikle ilgili tüm bilgileri anladığınızdan emin olmak için Ayrıntıları Görüntüle'ye dokunabilirsiniz.

4. Adım: Etkinliğe giriş

  • MX Özel'e tıklayın.
46t.png
  • Belirli bir Launchpad projesine girdiğinizde, önceki ekran görüntüsüne benzer bir bilgi paneliniz olacaktır.
47t.png
  • Örneğin, DeHeroGame hakkında bilgi almak istiyorsanız, Ayrıntılar kısmını inceleyebilirsiniz.
  • Ayrıca, MX pozisyonunuz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
  • Bu simgeye dokunduktan sonra, MX pozisyonunuz 0 ise veri görüntülenmez.
48t.png
  • Bu nedenle, airdrop almaya hak kazanmak için yeterli miktarda MX satın almayı unutmayın.
  • Bu proje hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bu paneli inceleyin. Ayrıca 1. Adımda belirtilen bilgilerin aynısı bu kısımda görüntülenecektir.
49t.png
 
50t.png
  • Kayıt olmak için hazır olduğunuzda bu etkinliğe kendi iradenizle katılabilirsiniz.
  • Ayrıca MEXC launchpad ana sayfasına geri dönerek güncel etkinlikler bölümünün altında Geçmiş Etkinlikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
51t.png
  • Geçmiş Etkinlikler hakkında bilgi edinmek için aşağı kaydırın.
52t.png

5. Adım: Ödül geçmişi

  • Belirli bir etkinliğe başarıyla katıldığınızda, Emir geçmişi bölümünden sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.
53t.png
  • Tarihleri seçin ve takvim simgesine tıklayın.
54t.png
  • Başlangıç Zamanı ve Bitiş Zamanını girin ve ardından Ara'ya dokunun
 

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