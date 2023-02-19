MEXC Launchpad Rehberi

Kısa Tanıtım
Projenin Öne Çıkanları
Değer Mantığı
Token Tahsisi
Token Satış Detayları
Katılım
Zaman Çizelgesi
Not
MEXC Uygulaması ana menüsünden
Katılım Bağlantısına veya
Launchpad'e dokunarak launchpad etkinliğine katılabilirsiniz.
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Launchpad:
Daha önce MEXC Launchpad'e katıldıysanız, Launchpad etkinliğine önceden katıldıysanız doğrudan bu simgeye tıklayabilirsiniz.
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Bu ekran görüntüsünden, proje adı, tokenin toplam arzı, proje, başlangıç zamanı gibi güncel etkinliğin genel bilgilerini görebilirsiniz.
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Lütfen Geri Sayımının farkında olun, bu dikkate değer bir etkinliği kalan süreyi gösterir.
-
Bu durumda, DeHeroGame projesi hazırlanıyor olarak görüntülenir.
-
MX Özel bu etkinliğe katılmanın tek yolunun
belirli bir miktarda MX tutmak olduğu anlamına gelir.
-
MX Özel'e dokunmadan önce, 1. Adım'da bahsettiğimiz bu etkinlikle ilgili tüm bilgileri anladığınızdan emin olmak için
Ayrıntıları Görüntüle'ye dokunabilirsiniz.
-
Bu kısımdan, MX pozisyonunuz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
-
Bu simgeye dokunduktan sonra, MX pozisyonunuz 0 ise veri görüntülenmez.
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Bu nedenle, airdrop almaya hak kazanmak için yeterli miktarda MX satın almayı unutmayın.
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Bu proje hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bu paneli inceleyin. Ayrıca 1. Adımda belirtilen bilgilerin aynısı bu kısımda görüntülenecektir.
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Kayıt olmak için hazır olduğunuzda bu etkinliğe kendi iradenizle katılabilirsiniz.
-
Ayrıca güncel etkinlikler başlığı altında Geçmiş etkinlikler hakkında bilgi edinebilirsiniz, tüm etkinlikler hakkında bilgi edinmek için aşağı kaydırın.
MEXC Launchpad'e açılır pencere bildirimlerinden veya
Etkinlik bölümünden katılabilirsiniz.
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Etkinlik bölümünden,
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Açılır pencere bildirimini aldığınızda, bu Launchpad etkinliğini öğrendiyseniz, bildirimi atlayın ve Şimdi
Katıl'a tıklayın!
-
Ayrıca, MEXC Launchpad etkinliğine katılmak için Launchpad etkinliği hakkında bilgi edinmenizi öneririz.
Kısa Tanıtım
Projenin Öne Çıkanları
Değer Mantığı
Token Tahsisi
Token Satış Detayları
Katılım
Zaman Çizelgesi
Not
MEXC Uygulaması ana menüsünden
Katılım Bağlantısına, açılır pencere bildirimine veya
Etkinlik'e tıklayarak Launchpad etkinliğine katılabilirsiniz.
-
Bu ekran görüntüsünden, proje adı, tokenin toplam arzı, proje, başlangıç zamanı gibi güncel etkinliğin genel bilgilerini görebilirsiniz.
-
Lütfen Geri Sayımının farkında olun, bu dikkate değer bir etkinliği kalan süreyi gösterir.
-
Bu durumda, DeHeroGame projesi hazırlanıyor olarak görüntülenir.
-
MX Özel bu etkinliğe katılmanın tek yolunun
belirli bir miktarda MX tutmak olduğu anlamına gelir.
-
MX Özel'e dokunmadan önce, 1. Adım'da bahsettiğimiz bu etkinlikle ilgili tüm bilgileri anladığınızdan emin olmak için
Ayrıntıları Görüntüle'ye dokunabilirsiniz.
-
Örneğin, DeHeroGame hakkında bilgi almak istiyorsanız, Ayrıntılar kısmını inceleyebilirsiniz.
-
Ayrıca,
MX pozisyonunuz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
-
Bu simgeye dokunduktan sonra,
MX pozisyonunuz 0 ise veri
görüntülenmez.
-
Bu nedenle, airdrop almaya hak kazanmak için
yeterli miktarda MX satın almayı unutmayın.
-
Bu proje hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bu paneli inceleyin. Ayrıca
1. Adımda belirtilen bilgilerin aynısı bu kısımda görüntülenecektir.
-
Kayıt olmak için hazır olduğunuzda bu etkinliğe kendi iradenizle katılabilirsiniz.
-
Ayrıca MEXC launchpad ana sayfasına geri dönerek güncel etkinlikler bölümünün altında
Geçmiş Etkinlikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.