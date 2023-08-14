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Kickstarter etkinliğine nasıl katılım sağlanır?

#Popüler Etkinlikler
#Spot
#Yeni Kullanıcılar
2023.08.14 MEXC
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Kickstarter Etkinliği Nedir?


Kickstarter, MEXC tarafından, projelerin listelenmesinden önce düzenlenen, kullanıcıların MX taahhüt ederek airdrop kazanabilecekleri bir etkinliktir.

Kickstarter etkinliğine nasıl katılım sağlanır?


Websitesi üzerinden katılım


Adım 1: Resmi MEXC websitesine giriş yapın.Üst menü çubuğunda bulunan [Spot] sekmesini açın ve [Kickstarter] seçeneğini seçin.
         

Adım 2: Katılım Koşulları


Taahhüt dönemi başlamadan önceki güne kadar, etkinlik gereksinimlerine bağlı olarak, art arda belirli bir gün boyunca, minimum pozisyon miktarına ulaşın.Şu anda genel olarak art arda 30 gün boyunca 1.000 MX tutmanız gerekir.



Adım 3. Devam eden etkinliklere göz atın ya da doğrudan [Tek Tıkla Taahhüt Et] seçeneğine tıklayın.


Adım 4: [MX Taahhüt Et] seçeneğine tıklayın.


Adım 5: Açılan sayfadaki adımları izleyin ve [Hemen Taahhüt Et] seçeneğine tıklayın.



Adım 6: Miktar girmenize gerek yoktur.Sistem, MX pozisyonunuza bağlı olarak otomatik bir şekilde taahhüt işlemini gerçekleştirir.Taahhüt edilen MX tokenler kilitlenmez ve yalnızca ödül hesaplaması için kullanılır.Bir Kickstarter etkinliğine katıldıktan sonra, aynı anda başka bir Kickstarter ya da Launchpad etkinliğine de katılabilirsiniz.


Adım 7: Ödülünüzü aldıktan sonra, hemen yeni tokenlerinizle alım satım yapabilirsiniz.



Uygulama üzerinden katılım


Kickstarter etkinliğine, MEXC uygulaması üzerinden 5 adımda katılabilirsiniz.


Adım 1: MEXC uygulamasının ana sayfasında bulunan [Kickstarter] seçeneğine tıklayın.


Adım 2: Devam eden etkinliklere göz atın ya da doğrudan [Tek Tıkla Taahhüt Et] seçeneğine tıklayın.


Adım 3: [MX Taahhüt Et] seçeneğine tıklayın.


Adım 4: Miktar girmenize gerek yoktur. Sistem, MX pozisyonunuza bağlı olarak otomatik bir şekilde taahhüt işlemini gerçekleştirir.Taahhüt edilen MX tokenler kilitlenmez ve yalnızca ödül hesaplaması için kullanılır.Bir Kickstarter etkinliğine katıldıktan sonra, aynı anda başka bir Kickstarter ya da Launchpad etkinliğine de katılabilirsiniz.



Adım 5: Ödülünüzü aldıktan sonra, hemen yeni tokenlerinizle alım satım yapabilirsiniz.


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